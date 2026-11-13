ГК «Выбор» выиграла право КРТ студгородка политеха в Воронеже за 855 млн рублей
Воронежская компания ООО СЗ «Выбор-Запад» (входит в группу компаний бывшего депутата облдумы Александра Цыбаня) стала победителем аукциона «Дом.РФ» на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на Московском проспекте, 179 в облцентре. Итоги подведены сегодня, 13 ноября, следует из документации.
За право реализовать проект боролись шесть компаний, в том числе структуры ГК «Развитие» Сергея Гончарова (ООО специализированные застройщики «ГК Развитие 1» и «ГК Развитие 2»), ООО СЗ «Инстеп.Сканданивия» (входит в периметр «Энко» с тюменскими корнями), а также ООО «СЗ "Новый Посад"» и ООО «СЗ "Ремстрой"» («Домостроительный комбинат», председатель совета директоров — экс-сенатор и депутат облдумы Сергей Лукин). Начальная цена права на заключение договора составляла 136,9 млн руб., шаг аукциона — 4,1 млн руб. В ходе торгов цена выросла в 6,2 раза.
Победитель — ООО СЗ «Выбор-Запад» — предложил за право на комплексное развитие территории 855,9 млн руб. ООО СЗ «ГК Развитие 1» заявила всего на 5 млн руб. меньше (851,7 млн). Остальные участники остановились на более сдержанных предложениях: «Инстеп.Скандинавия» — 802,5 млн руб., «Новый Посад» — 247,9 млн руб., «ГК Развитие 2» — 198,6 млн руб., «Ремстрой» — 141,1 млн руб.
ГК «Выбор» специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса. Согласно ЕИСЖС, девелопер сдал 97 домов общей жилой площадью 1,25 млн кв. м (в их числе — отдельные позиции в ЖК «Озерки» и ЖК «Счастье», микрорайон «Яблоневые сады» и ЖК «Май»). В стадии строительства находятся десять домов совокупной жилой площадью 126,8 тыс. кв. м со сроками ввода в эксплуатацию с 2026 по 2029 год.
Срок аренды — 13,5 лет (162 месяца), арендная плата — 870 руб. за 1 кв. м в год. Победитель должен разработать документацию по планировке территории в течение двух лет и получить разрешение на строительство первого объекта за 2,5 года. Минимальная площадь жилых помещений — не менее 120 тыс. кв. м, максимальная — не более 150 тыс. кв. м. Помимо жилья, «Выбор-Запад» обязан построить отдельно стоящий детский сад на 300 мест и встроенно-пристроенные дошкольные учреждения на 150 мест. Школа на 1,6 тыс. мест также предусмотрена проектом, но будет построена за счет бюджета.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», под застройку предлагается территория общей площадью 157,4 тыс. кв. м (15,7 га), расположенная вдоль Московского проспекта. В состав КРТ входят десять земельных участков, девять из которых предназначены для размещения учебных корпусов и общежитий. Один из участков имеет вид разрешенного использования под физкультурно-оздоровительные сооружения (стадионы, спортплощадки, бассейны). Ранее эти земли находились в федеральной собственности и использовались Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ), однако в июле были официально переданы «Дом.РФ.
Крупнейший из земельных участков занимает площадь 8,4 га кв. м по адресу: Московский проспект, з/у 181/1. В его границах проходят сети теплоснабжения и объекты электроэнергетики. На другом крупном участке площадью 35,2 тыс. кв. м (з/у 177/1) расположена насосная станция площадью 85,1 кв. м, которую застройщику предстоит снести за свой счет. Согласно данным ВГТУ, объект длительное время не эксплуатировался, находится в »неудовлетворительном состоянии и не подлежит восстановлению». Кроме того, в границах этого участка расположен неразграниченный земельный участок с трансформаторной подстанцией.
Остальные участки значительно меньше по площади. Три из них предназначены исключительно для обеспечения доступа к основной застройке, еще несколько содержат в своих границах участки теплосети и канализации.
Согласно документам, выявлено самовольное занятие части двух участков (площадью 194 кв. м и 1 733 кв. м) третьими лицами — там размещены постройки, ограждения и парковка автомобилей. Также участки расположены в границах приаэродромных территорий аэродромов «Воронеж (Чертовицкое)», «Воронеж (Придача)» и «Воронеж (Балтимор)», что накладывает ограничения на строительство.