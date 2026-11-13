ГК «Выбор» выиграла право КРТ студгородка политеха в Воронеже за 855 млн рублей

Срок аренды — 13,5 лет (162 месяца), арендная плата — 870 руб. за 1 кв. м в год. Победитель должен разработать документацию по планировке территории в течение двух лет и получить разрешение на строительство первого объекта за 2,5 года. Минимальная площадь жилых помещений — не менее 120 тыс. кв. м, максимальная — не более 150 тыс. кв. м. Помимо жилья, «Выбор-Запад» обязан построить отдельно стоящий детский сад на 300 мест и встроенно-пристроенные дошкольные учреждения на 150 мест. Школа на 1,6 тыс. мест также предусмотрена проектом, но будет построена за счет бюджета.