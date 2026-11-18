Застойщики жилья
Продажи квартир на вторичном рынке упали впервые с начала года
Потенциал роста продаж вторичного жилья исчерпал себя: в октябре количество сделок с ним в России сократилось на 2,2%. Падение зафиксировано впервые с начала года, потенциальные покупатели не могут позволить себе подорожавшие вторичные квартиры, а собственники пока не готовы к снижению цен. На первичном рынке падение в октябре достигло вовсе почти 30%.
В октябре 2026 года в России было заключено 135,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении показатель сократился на 2,2%. Октябрь стал первым с начала года месяцем, показавшим снижение спроса на вторичном рынке. С февраля значение каждый месяц росло на 10,5–32,9% в годовом выражении. В октябре продавцы ожидали традиционного осеннего всплеска спроса, но его не произошло, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
На крупнейшем рынке недвижимости, в Москве, октябрьское падение спроса оказалось более выраженным.
Количество сделок сократилось на 19% в годовом выражении, до 11,3 тыс., следует из материалов Росреестра. В «Инком-Недвижимости» в октябре зафиксировали снижение количества сделок со вторичным жильем в Москве на 13,5% за год. Сокращение прослеживается с сентября, добавляют в компании.
Возможности для роста активности ограничены высокой стоимостью рыночной ипотеки, считает ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Она напоминает, что последнее снижение ключевой ставки ЦБ было в июле и стоимость кредитов с тех пор изменилась незначительно. Согласно данным «Дом.РФ», на 13 ноября 2026 года средняя стоимость ипотеки на вторичное жилье в России составила 18,7%. С июля значение почти не поменялось, годом ранее показатель составлял 21,24%.
Количество потенциальных покупателей сдерживает и увеличение цен, считает руководитель компании «Инком-Недвижимость» Денис Васильев. Рост стоимости готового жилья нередко нивелирует доход со вклада по депозитам, и возможности перекладывать средства у покупателей лет. Эксперт склоняется к тому, что предшествующий рост интереса в принципе был краткосрочным трендом, обусловленным доходностью вкладов и снижением, хоть и относительным, ставок по ипотеке.
Готовые квартиры дорожали за счет высокого спроса в предыдущие несколько месяцев.
Согласно «Авито Недвижимости», в России в целом средняя стоимость жилья в октябре составила 159 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив 5% год к году. Но, например, в Подмосковье рост составил 16% за год, до 178 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 20%, до 299 тыс. руб. за 1 кв. м.
Тенденция была обусловлена сокращением предложения за счет вымывания доступных объектов. В ЦИАН говорят, что экспозиция на вторичных рынках крупнейших городов России за год сократилась на 30%. В «Авито Недвижимости» оценивают снижение объемов экспозиции на 19% в годовом выражении.
Сейчас ситуация постепенно сглаживается. Например, в ЦИАН говорят об увеличении предложения на 1% за месяц. В компании «Инком-Недвижимость» отмечают, что в Москве сейчас продаются 98,6 тыс. лотов, за месяц экспозиция расширилась на 0,2%. Но накапливается неликвид, а хорошие лоты по адекватным ценам раскупаются очень быстро, предупреждает Денис Васильев.
В Москве аренда становится значительно выгоднее приобретения жилья в кредит, считает Юлия Дымова.
Покупатели, которые планировали не купить необходимое жилье, а, скорее, вложить средства для их сохранения, по ее мнению, переходят на альтернативные активы. Например, они могут покупать квартиры в регионах с более низкой стоимостью жилья или машино-места.
Сокращение спроса на вторичное жилье в октябре в то же время оказалось менее выраженным, чем на первичное. Здесь октябрьское снижение составило 29,7% в годовом выражении, до 1,93 млн кв. м (см. “Ъ” от 16 ноября). Елена Бобровская связывает это с тем, что для рынка по-прежнему характерно некоторое смещение спроса в пользу готовых позиций. Эта тенденция четко прослеживается с февраля 2026 года, после ужесточения условий по льготной ипотеке.
Юлия Дымова говорит, что в моменте предложение растет нехарактерными для осени темпами. Это не следствие массового выхода новых собственников на рынок, а результат удлинения сроков экспозиции, считает она. Объекты, по словам эксперта, накапливаются в базе данных.
Конец года — традиционно активный период на рынке жилья, напоминает госпожа Бобровская. Эксперт предполагает, что по итогам всего 2026 года с готовыми квартирами будет заключено на 25% больше сделок, чем годом ранее. Хотя Денис Васильев не ждет существенных изменений на вторичном рынке до конца года: потенциальных драйверов спроса на нем сейчас нет. Юлия Дымова считает, что активность на вторичном рынке до конца года будет сохраняться на низком уровне.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 1