В октябре 2026 года в России было заключено 135,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, подсчитали в «Авито Недвижимости». В годовом выражении показатель сократился на 2,2%. Октябрь стал первым с начала года месяцем, показавшим снижение спроса на вторичном рынке. С февраля значение каждый месяц росло на 10,5–32,9% в годовом выражении. В октябре продавцы ожидали традиционного осеннего всплеска спроса, но его не произошло, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.