Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году
Россия подала заявку на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на деловом саммите форума в китайском Шэньчжэне.
«Россия подала заявку и на председательство АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму»,— сказал Владимир Путин.
Кроме того, Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества стран АТЭС принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в следующем году.
Россия является членом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 1998 года. Форум АТЭС проходил в России один раз — в сентябре 2012 года во Владивостоке.