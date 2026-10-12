Инвестора для застройки 16 гектаров в Воронеже ищут на торгах за 137 млн

Согласно условиям КРТ, на участке разрешено возведение многоквартирных домов высотой до 24 этажей. Суммарная площадь жилых помещений должна составить от 120 тыс. до 150 тыс. кв. м. В обязательства инвестора входит создание социальной инфраструктуры за собственный счет: отдельно стоящего детского сада на 300 мест и встроенных дошкольных учреждений еще на 150 мест, а также прокладка дорог и инженерных сетей. При этом общеобразовательная школа на 1,6 тыс. мест, предусмотренная документацией по планировке, будет построена за счет бюджетных средств.