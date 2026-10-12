Инвестора для застройки 16 гектаров в Воронеже ищут на торгах за 137 млн
12.10.2026, 16:24
АО «Дом.РФ» объявило аукцион на право комплексного развития незастроенной территории (КРТ) в Коминтерновском районе Воронежа. На Московском проспекте, 179 предлагается реализовать масштабный девелоперский проект с потенциалом строительства до 150 тыс. кв. м жилья. Начальная цена права на заключение договора составляет почти 137 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Выставленная на торги площадка представляет собой единый массив из десяти участков общей площадью 15,7 га. Ранее эти земли находились в федеральной собственности и использовались Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ), однако в июле были официально переданы «Дом.РФ». Будущему застройщику предстоит не только освоить территорию, но и провести ее очистку: снести недействующую насосную станцию (85,1 кв. м) и самостоятельно освободить части участков от самовольно размещенных третьими лицами парковок и временных построек.
Согласно условиям КРТ, на участке разрешено возведение многоквартирных домов высотой до 24 этажей. Суммарная площадь жилых помещений должна составить от 120 тыс. до 150 тыс. кв. м. В обязательства инвестора входит создание социальной инфраструктуры за собственный счет: отдельно стоящего детского сада на 300 мест и встроенных дошкольных учреждений еще на 150 мест, а также прокладка дорог и инженерных сетей. При этом общеобразовательная школа на 1,6 тыс. мест, предусмотренная документацией по планировке, будет построена за счет бюджетных средств.
Срок договора аренды земли составит 13,5 года (162 месяца) при фиксированной ставке 870 руб. за 1 кв. м в год. Подготовить проект планировки территории девелопер обязан за два года, а выйти на получение первого разрешения на строительство — в течение 30 месяцев с даты подписания соглашения.
Реализация проекта сопряжена с рядом градостроительных ограничений. Территория полностью попадает в зоны влияния трех аэродромов: гражданского («Чертовицкое»), экспериментального («Придача») и военного («Балтимор»). Это потребует от победителя аукциона обязательного согласования высотных параметров объектов с авиационными властями и получения заключений Роспотребнадзора. Также по участкам проходят охранные зоны сетей электро-, газо- и теплоснабжения.
Аукцион пройдет на повышение с шагом 4,1 млн руб. Размер задатка для претендентов составляет 27,4 млн руб. Прием заявок завершится 9 ноября, подведение итогов аукциона запланировано на 13 ноября.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,93 га в переулке Отличников (микрорайон ВАИ) в Воронеже был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от инвесторов. Начальная стоимость права на заключение договора составляла 12,4 млн руб.