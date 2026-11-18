Вице-премьер Никитин: Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки
Вопрос восстановления Крымского моста после атак ВСУ находится на контроле правительства, заявил вице-премьер Андрей Никитин. По его словам, у России есть необходимые для ремонта технологии.
«У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки»,— сказал господин Никитин в интервью «РИА Новости».
Крымский мост был атакован ВСУ 16 и 17 ноября. После второй ночной атаки СКР сообщил, что зафиксированы «повреждения конструкции» моста. В Кремле уверяют, что мост восстановят, и он «будет лучше прежнего». На альтернативном маршруте — трассе Р-280, также попавшей под обстрел,— усиливают меры безопасности.