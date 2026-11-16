Главные новости за 16 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронеже ГК «Выбор» строит 18-этажный дом в ЖК «Озерки» за 1,2 млрд руб. Сдача дома запланирована в третьем квартале 2027-го, а выдача ключей — в конце того же года. Многоэтажка на 34-й позиции в ЖК получит два подъезда и 336 квартир площадью от 28,3 до 78,6 кв. м.
Завершение реконструкции Воронежского цирка (филиал «Росгосцирка») запланировано на конец 2026 года. На сегодня строительная готовность объекта составляет 90%. Уточняется, что в здании выполнен основной объем отделочных работ, завершается пусконаладка.
В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения: в селе Бершаково Шебекинского округа водитель грузовика скончался от полученных травм. В Шебекине местный житель получил осколочное ранение грудной клетки из-за детонации БПЛА.
В Липецкой области выставили на торги площадку «Куриного царства» (структура группы «Черкизово») за 68 млн руб. В состав лота включены земельный участок площадью 22,8 га, оцененный в 6,4 млн руб., и расположенные на нем 49 объектов недвижимости стоимостью 61,71 млн руб. Среди строений в том числе 17 птичников.
Шесть инвестпроектов на 22,6 млрд рублей подали заявки на вступление в курскую свободную экономическую зону (СЭЗ). Они подразумевают создание 586 новых рабочих мест. Более подробной информации об инициаторах инвестпроектов и их параметрах не озвучивалось.
Вице-мэром Орла по ЖКХ назначен Никита Митряев. В конце января эту должность занял бывший руководитель территориального управления по Железнодорожному району облцентра Максим Барбашов. О его отставке не сообщалось.
Временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС по Тамбовской области назначен Илья Жильцов. Он сменил на этом посту Олега Зацепина, проработавшего на нем 11 лет. В пресс-службе ведомства отмечали, что господин Зацепин ушел на пенсию.