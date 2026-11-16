Вице-мэром Орла по ЖКХ назначен Никита Митряев

Никита Митряев родился в 1989 году. Получил высшее юридическое образование в Орловском госуниверситете, а также дополнительное образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В администрацию города пришел в 2016 году. Господин Митряев занимал должности главного специалиста отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов, замначальника отдела организации дорожной деятельности, главы отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта, замруководителя управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. С 2023 года возглавлял последнюю структуру мэрии.