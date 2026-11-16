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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Вице-мэром Орла по ЖКХ назначен Никита Митряев

Подписано распоряжение о назначении Никиты Митряева заместителем мэра Орла — начальником управления жилищно-коммунального хозяйства. Он приступит к своим обязанностям 17 ноября. Об этом сообщили в городской администрации. В конце января эту должность занял бывший руководитель территориального управления по Железнодорожному району облцентра Максим Барбашов. О его отставке не сообщалось.
Вице-мэр Орла по ЖКХ Никита Митряев

Вице-мэр Орла по ЖКХ Никита Митряев

горсовет Орла

Никита Митряев родился в 1989 году. Получил высшее юридическое образование в Орловском госуниверситете, а также дополнительное образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В администрацию города пришел в 2016 году. Господин Митряев занимал должности главного специалиста отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов, замначальника отдела организации дорожной деятельности, главы отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта, замруководителя управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. С 2023 года возглавлял последнюю структуру мэрии.

В конце прошлой недели стало известно, что кандидатуру Никиты Митряева на должность вице-мэра Орла по ЖКХ согласовал местный горсовет депутатов.
Этим летом суд отказал бывшему первому замглавы Орла Олегу Минкину в замене неотбытого срока в колонии принудительными работами. В 2025 году ему было назначено пять лет лишения свободы за участие в схеме хищения из бюджета 62 млн руб.

Авторы

  • Алина Морозова