В Воронеже ГК «Выбор» строит 18-этажный дом в ЖК «Озерки» за 1,2 млрд рублей

Многоэтажный дом на 34-й позиции в ЖК «Озерки» получит два подъезда и 336 квартир площадью от 28,3 до 78,6 кв. м: 196 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Общая жилая площадь здания — порядка 14,5 тыс. кв. м. Паркинг не предусмотрен, но запроектировано 81 машино-место на придомовой территории. Дом также получит одну детскую площадку и две спортивные площадки для активного отдыха. Класс энергоэффективности здания — B.