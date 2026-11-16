В Воронеже ГК «Выбор» строит 18-этажный дом в ЖК «Озерки» за 1,2 млрд рублей
Воронежский застройщик ООО СЗ «Выбор Гранд» (входит в группу компаний «Выбор» бывшего депутата облдумы Александра Цыбаня) возводит в жилом комплексе «Озерки» 18-этажный дом комфорт-класса (позиция 34, переулок Биркина). Планируемая стоимость строительства здания составляет 1,2 млрд руб. Сдача дома запланирована в третьем квартале 2027-го, а выдача ключей — в конце того же года. Об этом свидетельствуют данные проектной декларации.
ГК «Выбор» специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса. Согласно ЕИСЖС, девелопер сдал 97 домов (восемь с задержкой) общей жилой площадью 1,25 млн кв. м. В их числе отдельные позиции в ЖК «Озерки» и ЖК «Счастье», микрорайон «Яблоневые сады» и ЖК «Май». В стадии строительства сейчас находятся 11 домов (один с задержкой) совокупной жилой площадью свыше 141 тыс. кв. м.
Многоэтажный дом на 34-й позиции в ЖК «Озерки» получит два подъезда и 336 квартир площадью от 28,3 до 78,6 кв. м: 196 однокомнатных, 123 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Общая жилая площадь здания — порядка 14,5 тыс. кв. м. Паркинг не предусмотрен, но запроектировано 81 машино-место на придомовой территории. Дом также получит одну детскую площадку и две спортивные площадки для активного отдыха. Класс энергоэффективности здания — B.
В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что компания ООО СЗ «Выбор-Запад» из ГК «Выбор» стала победителем аукциона «Дом.РФ» на право заключения договора о комплексном развитии в Воронеже территории на Московском проспекте, 179. Фирма предложила за эту возможность 855,9 млн руб. При этом начальная цена на торгах составляла 136,9 млн руб. Под застройку предлагалась территория общей площадью 15,7 га вдоль Московского проспекта.