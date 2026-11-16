Реконструкцию Воронежского цирка хотят завершить до конца 2026 года

В 2021 году московское ООО «Артстройтехнология» Александра Ушакова и Ивана Селева выиграло госконтракт на обновление объекта за 1,74 млрд руб. Подрядчик должен был заменить кровлю, несущие и ограждающие конструкции, провести фасадные и внутренние отделочные работы, заменить инженерные коммуникации, а также установить подъемно-транспортное оборудование.

Согласно порталу госзакупок, стоимость работ выросла до 2,2 млрд руб. Эта цена была утверждена допсоглашением к контракту от 30 октября 2026 года. Работы выполнены на 1,45 млрд руб., подрядчику перечислено уже 1,95 млрд руб. При этом «Артстройтехнологии» в 2022–2023 годах назначили четыре неустойки на 1,3 млн руб. в сумме за ненадлежащее исполнение обязательств. Сведений об их оплате нет. Реконструкцию изначально требовалось выполнить за три года, однако сейчас сроком исполнения контракта значится 31 декабря 2027 года.