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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Реконструкцию Воронежского цирка хотят завершить до конца 2026 года

Завершение реконструкции Воронежского цирка (филиал «Росгосцирка») запланировано на конец 2026 года. На сегодня строительная готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил гендиректор ППК «Единый заказчик» (структура Министерства строительства РФ, которая проводила торги на реконструкцию здания) Карен Оганесян. В конце 2025 года представители «Единого заказчика» сообщали, что цирк планируется открыть после масштабных работ во втором квартале 2026-го.
Здание Воронежского цирка во время реконструкции
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Здание Воронежского цирка во время реконструкции

ППК «Единый заказчик»

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ППК «Единый заказчик»

Уточняется, что в здании выполнен основной объем отделочных работ, завершается пусконаладка. В частности, там устроили полы, установили двери и завершили монтаж потолочных конструкций. Также в цирке появились шумопоглощающие конструкции и современные акустические панели.
Здание Воронежского цирка было построено в 1972 году. Реконструкция проводится впервые за 50 лет. Общая площадь объекта до работ составляла 11,2 тыс. кв. м — ее планировали увеличить до 12,5 тыс. Зрительный зал, рассчитанный на 1,7 тыс. мест, должен стать «более современным, удобным и комфортным для посетителей».
В середине ноября 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура проверяет реконструкцию Воронежского цирка.

  • В 2021 году московское ООО «Артстройтехнология» Александра Ушакова и Ивана Селева выиграло госконтракт на обновление объекта за 1,74 млрд руб. Подрядчик должен был заменить кровлю, несущие и ограждающие конструкции, провести фасадные и внутренние отделочные работы, заменить инженерные коммуникации, а также установить подъемно-транспортное оборудование.

  • Согласно порталу госзакупок, стоимость работ выросла до 2,2 млрд руб. Эта цена была утверждена допсоглашением к контракту от 30 октября 2026 года. Работы выполнены на 1,45 млрд руб., подрядчику перечислено уже 1,95 млрд руб. При этом «Артстройтехнологии» в 2022–2023 годах назначили четыре неустойки на 1,3 млн руб. в сумме за ненадлежащее исполнение обязательств. Сведений об их оплате нет. Реконструкцию изначально требовалось выполнить за три года, однако сейчас сроком исполнения контракта значится 31 декабря 2027 года.

Кто выступал в Воронежском цирке в разные годы

Воронежский цирк был построен в 1972 году
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Воронежский цирк был построен в 1972 году

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Общая площадь здания составляет 11,215 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает 2,1 тыс. человек
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Общая площадь здания составляет 11,215 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает 2,1 тыс. человек

Андрей Архипов / Коммерсантъ

В этом году построенный в советские годы воронежский цирк ждет масштабная реконструкция
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В этом году построенный в советские годы воронежский цирк ждет масштабная реконструкция

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Цирковые лошади на прогулке на заднем дворе воронежского цирка. Декабрь 1992 года
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Цирковые лошади на прогулке на заднем дворе воронежского цирка. Декабрь 1992 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Инспектор манежа нижегородского цирка (бывший дрессировщик) Михаил Корнилов с удавом в гримерке воронежского цирка. Декабрь 1993 года
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Инспектор манежа нижегородского цирка (бывший дрессировщик) Михаил Корнилов с удавом в гримерке воронежского цирка. Декабрь 1993 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Экс-директор Воронежского цирка Борис Бирюков. Декабрь 1997 года
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Экс-директор Воронежского цирка Борис Бирюков. Декабрь 1997 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Слоны Терезы Дуровой на прогулке перед зданием воронежского цирка. Декабрь 1997 года
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Слоны Терезы Дуровой на прогулке перед зданием воронежского цирка. Декабрь 1997 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Цирковое представление «Фантом-тропик» на манеже воронежского цирка. Сентябрь 1998 года
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Цирковое представление «Фантом-тропик» на манеже воронежского цирка. Сентябрь 1998 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Дрессировщик Тигран Акопян в воронежском цирке. Сентябрь 1998 года
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Дрессировщик Тигран Акопян в воронежском цирке. Сентябрь 1998 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Цирковая артистка и удав на сцене воронежского цирка. Сентябрь 1998 года
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Цирковая артистка и удав на сцене воронежского цирка. Сентябрь 1998 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Мстислав Запашный на репетиции в воронежском цирке. Февраль 1999 года
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Мстислав Запашный на репетиции в воронежском цирке. Февраль 1999 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Мстислав Запашный и слон
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Мстислав Запашный и слон

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Мстислав (Мстиславович) Запашный и тигры на арене воронежского цирка. Февраль 1999 года
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Мстислав (Мстиславович) Запашный и тигры на арене воронежского цирка. Февраль 1999 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Дрессировщик Вальтер Запашный (крайний слева) с сыновьями Аскольдом Запашным (в центре) и Эдгардом Запашным (крайний справа) в воронежском цирке. Октябрь 2000 года
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Дрессировщик Вальтер Запашный (крайний слева) с сыновьями Аскольдом Запашным (в центре) и Эдгардом Запашным (крайний справа) в воронежском цирке. Октябрь 2000 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Аскольд Запашный на прогулке с тигром в фойе второго этажа воронежского цирка
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Аскольд Запашный на прогулке с тигром в фойе второго этажа воронежского цирка

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Аскольд Запашный (крайний слева) и Эдгард Запашный (крайний справа) в воронежском цирке во время представления с номером, в котором зрители пьют чай в клетке с тигром
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Аскольд Запашный (крайний слева) и Эдгард Запашный (крайний справа) в воронежском цирке во время представления с номером, в котором зрители пьют чай в клетке с тигром

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Эдгард Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке
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Эдгард Запашный во время представления с тиграми в воронежском цирке

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Аскольд Запашный (слева) и Эдгард Запашный во время выступления с номером в воронежском цирке. Декабрь 2003 года
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Аскольд Запашный (слева) и Эдгард Запашный во время выступления с номером в воронежском цирке. Декабрь 2003 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Аскольд Запашный во время представления кормит льва
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Аскольд Запашный во время представления кормит льва

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Эдгард Запашный во время представления в воронежском цирке. Декабрь 2003 года
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Эдгард Запашный во время представления в воронежском цирке. Декабрь 2003 года

Андрей Архипов / Коммерсантъ

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Авторы

  • Алина Морозова