Илья Жильцов возглавил тамбовское управление МЧС в статусе врио

Илья Жильцов родился 22 июля 1982 года в городе Иваново. В 2002 году он окончил местный филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в Московской области, где работал инспектором и главным специалистом отдела государственного пожарного надзора по Щелковскому району. С 2011 года он вернулся в Ивановскую область, последовательно занимая руководящие посты в Лежневском и Фурмановском районах.

С 2013 по 2016 год господин Жильцов трудился в управлении надзорной деятельности и профилактической работы, занимая должности старшего инспектора и главного специалиста отдела нормативно-технического, лицензирования и сертификации. В 2016 году он возглавил отделение надзорной деятельности Фурмановского района. С 2016 по 2018 год руководил отделом надзорной деятельности, курировавшим городской округ Кохма, а также Ивановский и Лежневский районы.