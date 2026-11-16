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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Илья Жильцов возглавил тамбовское управление МЧС в статусе врио

Временно исполняющим обязанности начальника главного управления МЧС по Тамбовской области назначен Илья Жильцов. Информация об этом появилась на сайте ведомства в разделе, посвященном руководству главка.
Илья Жильцов

Илья Жильцов

сайт ГУ МЧС по Тамбовской области

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что должность главы тамбовского управления МЧС покинул Олег Зацепин, занимавший ее 11 лет. В пресс-службе ведомства отмечали, что господин Зацепин ушел на пенсию, однако не уточняли, кто займет пост после него. Местные СМИ сообщали, что преемником Олега Зацепина может стать Илья Жильцов.
До назначения на пост главы тамбовского управления господин Жильцов работал в должности заместителя начальника ивановского главка МЧС. Также он являлся главным государственным инспектором региона по пожарному надзору.

Илья Жильцов родился 22 июля 1982 года в городе Иваново. В 2002 году он окончил местный филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в Московской области, где работал инспектором и главным специалистом отдела государственного пожарного надзора по Щелковскому району. С 2011 года он вернулся в Ивановскую область, последовательно занимая руководящие посты в Лежневском и Фурмановском районах.

С 2013 по 2016 год господин Жильцов трудился в управлении надзорной деятельности и профилактической работы, занимая должности старшего инспектора и главного специалиста отдела нормативно-технического, лицензирования и сертификации. В 2016 году он возглавил отделение надзорной деятельности Фурмановского района. С 2016 по 2018 год руководил отделом надзорной деятельности, курировавшим городской округ Кохма, а также Ивановский и Лежневский районы.

В апреле «Ъ-Черноземье» также сообщал, что временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области назначен полковник внутренней службы Иван Старовойт.

Авторы

  • Егор Якимов