Один человек погиб и еще один ранен из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

В селе Бершаково Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — водитель скончался от полученных травм. В Шебекине местный житель получил осколочное ранение грудной клетки из-за детонации БПЛА и был госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Также в городе повреждены окна двух многоквартирных домов, коммерческого объекта, автобуса и девяти легковых автомобилей, один из которых загорелся.

Еще один беспилотник взорвался в Белгороде возле жилого дома, повредив остекление и пять припаркованных машин. Второй дрон сдетонировал на парковке у коммерческого здания, что привело к повреждению трех транспортных средств. В поселке Октябрьский Белгородского округа удар дрона повредил техническое сооружение на предприятии и один автомобиль, а в селе Таврово в результате взрыва поврежден кузов машины.