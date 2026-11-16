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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Один человек погиб и еще один ранен из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В селе Бершаково Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — водитель скончался от полученных травм. В Шебекине местный житель получил осколочное ранение грудной клетки из-за детонации БПЛА и был госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Также в городе повреждены окна двух многоквартирных домов, коммерческого объекта, автобуса и девяти легковых автомобилей, один из которых загорелся.

  • Еще один беспилотник взорвался в Белгороде возле жилого дома, повредив остекление и пять припаркованных машин. Второй дрон сдетонировал на парковке у коммерческого здания, что привело к повреждению трех транспортных средств. В поселке Октябрьский Белгородского округа удар дрона повредил техническое сооружение на предприятии и один автомобиль, а в селе Таврово в результате взрыва поврежден кузов машины.

  • В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа взрыв БПЛА привел к возгоранию автомобиля, которое было оперативно ликвидировано. В селе Вознесеновка была полностью уничтожена машина после попадания дрона. В Грайвороне атака беспилотника повредила кровлю частного жилого дома.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошедшие выходные, 14–15 ноября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По данным местных властей, над ними сбили не менее 1 023 беспилотников различного типа. В результате пострадали 18 мирных жителей.

Авторы

  • Егор Якимов