В Липецкой области выставили на торги площадку «Куриного царства» за 68 млн

Большинство объектов и земля переданы «Куриному царству» по договору от 21 февраля 2023 года сроком на 25 лет, еще один птичник площадью 1,74 тыс. кв. м арендуется по договору от 1998 года, продленному на неопределенный срок. Покупатель также обязан возместить расходы на проведение независимой оценки в размере 30,16 тыс. руб.