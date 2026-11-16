В Липецкой области выставили на торги площадку «Куриного царства» за 68 млн
Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион производственный комплекс птицефабрики в селе Дубовое Добринского округа, находящийся в долгосрочной аренде у АО «Куриное царство» (структура группы «Черкизово»). Начальная цена единого лота составляет 68,1 млн руб. Это следует из документации на портале ГИС «Торги».
В состав лота включены земельный участок площадью 22,8 га, оцененный в 6,4 млн руб., и расположенные на нем 49 объектов недвижимости стоимостью 61,71 млн руб. Среди строений — 17 птичников площадью от 875 до 1,77 тыс. кв. м, административный корпус (1,2 тыс. кв. м), гараж (2,15 тыс. кв. м), дом бригадира, бункеры для хранения кормов, трансформаторные подстанции, автовесы, бензозаправочный пункт, водопровод протяженностью 2,5 км и площадка замощения площадью более 13 тыс. кв. м.
Большинство объектов и земля переданы «Куриному царству» по договору от 21 февраля 2023 года сроком на 25 лет, еще один птичник площадью 1,74 тыс. кв. м арендуется по договору от 1998 года, продленному на неопределенный срок. Покупатель также обязан возместить расходы на проведение независимой оценки в размере 30,16 тыс. руб.
Шаг аукциона — 3,4 млн, размер задатка составляет 6,8 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря 2026 года, итоги подведут 21 декабря.
По данным Rusprofile, АО «Куриное царство» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал составляет 1,55 млрд руб. Учредителем выступает ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», 99,41% которого принадлежит ПАО «Группа "Черкизово"». Директор — Максим Зудин. В 2025 году выручка компании достигла 114 млрд руб. (+14% к 2024 году), чистая прибыль составила 8,4 млрд руб. (-10%).
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже с торгов имущества ООО «Никольский кирпичный завод» в Усманском округе Липецкой области. Производственное здание и участок в 73,6 тыс. кв. м по решению судебных приставов выставили за 40 млн руб. Заявки на аукцион можно подавать до 17 ноября, итоги планируется подвести 20 ноября.