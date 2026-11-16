Шесть инвестпроектов на 22,6 млрд рублей подали на вступление в курскую СЭЗ

«Нам необходимо, чтобы количество их возрастало. И чем больше рабочих мест у нас будет появляться, чем больше новых предприятий мы будем у себя создавать и открывать, тем, естественно, будут крепче и эффективнее наша экономика и промышленность»,— заявил господин Хинштейн.