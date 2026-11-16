Шесть инвестпроектов на 22,6 млрд рублей подали на вступление в курскую СЭЗ
По состоянию на 16 ноября у властей Курской области есть шесть заявок на включение в состав участников свободной экономической зоны (СЭЗ), расширенной в этом году на всю территорию региона. Шесть инвестпроектов оцениваются в общую сумму 22,6 млрд руб. Они подразумевают создание 586 новых рабочих мест. Об этом на еженедельном совещании облправительства проинформировал министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.
Господин Осипов в ответ на вопрос губернатора Александра Хинштейна отдельно подчеркнул, что речь идет именно о новых проектах и производствах, которые заходят не в приграничные районы, а в другие муниципальные образования Курской области — такая возможность была дана в соответствии с постановлением правительства РФ в августе этого года.
«На сегодняшний день по одному проекту уже постановление прошло согласование и ожидается принятие постановления правительства в ближайший четверг. Второй проект тоже находится на согласовании в правительстве РФ. Оставшиеся четыре инвестпроекта проходят сейчас отработку»,— рассказал министр экономического развития.
Более подробной информации по инициаторам инвестпроектов и их параметрам на совещании озвучено не было.
Губернатор Александр Хинштейн прокомментировал доклад, отметив, что работу в этом направлении необходимо наращивать. По его словам, шесть потенциальных резидентов — «не исчерпывающий перечень».
«Нам необходимо, чтобы количество их возрастало. И чем больше рабочих мест у нас будет появляться, чем больше новых предприятий мы будем у себя создавать и открывать, тем, естественно, будут крепче и эффективнее наша экономика и промышленность»,— заявил господин Хинштейн.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра планирует реализовать заявленный в 2019 году проект молочного комплекса в Курской области. Вместе с властями региона прорабатывается вопрос размещения предприятия на территории СЭЗ в Солнцевском районе. Предварительный объем инвестиций составляет 5 млрд руб.