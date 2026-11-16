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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Урал

На зарплату губернатора Тюменской области направят 30,8 млн рублей в 2027 году

Глава Тюменской области Александр Моор получит за работу в 2027 году 30,8 млн руб., следует из проекта бюджета региона на будущий год. Аналогичная сумма на выплаты губернатору была предусмотрена и в главном финансовом документе на 2026 год.
Александр Моор

Александр Моор

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Объем трат на зарплату господина Моора остается фиксированным на протяжении трех лет. В последний раз траты на выплаты губернатору увеличили в 2025-м — с 26,4 млн до 30,8 млн руб.
За это же время расходы на зарплаты депутатов Тюменской областной думы возросли с 251,2 млн до 273,3 млн руб., работникам представительного органа — с 536,7 млн до 613 млн руб., на выплаты спикеру Фуату Сайфитдинову — с 27 млн до 31,9 млн руб. Соответствующие траты планируется увеличить и в 2027 году — общий объем расходов на Тюменскую облдуму возрастет с 918,4 млн руб. в 2026 году до 945,9 млн руб.
Александр Моор намерен представить проект бюджета Тюменской области на 2027 год в четверг, 26 ноября. В ходе подготовки документа к третьему, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать его параметры. В предложенном облдуме варианте доходы Тюменской области по сравнению с 2026 годом будут сокращены на 1,4 млрд руб., а расходы снижены на 13,6 млрд руб. Меньший объем средств, чем в 2026-м, планируется направить на образование, национальную политику, спорт и другие сферы. Дефицит бюджета может возрасти с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.

Бюджет Тюменской области на 2026 год был изначально утвержден с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. В начале октября Тюменская областная дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы региона увеличились до 254,8 млрд руб. (на 0,6%), а расходы сократились до 279,3 млрд руб. (на 3,3%). Размер дефицита бюджета снизился с 35,5 млрд до 24,5 млрд руб. Депутаты признали, что нагрузка на казну возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». По данным Министерства финансов РФ, госдолг Тюменской области непрерывно рос с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Задолженность региона достигла максимального размера с конца 2025 года, когда субъект начал активно брать взаймы.

Василий Алексеев