Тюменская область приняла дефицитный бюджет на 2026 год в окончательном чтении

Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. По словам губернатора Александра Моора, основной акцент в документе сделан на социальные программы и развитие региона. Доходы планируются на уровне более 253,2 млрд руб., расходы превысят 288,8 млрд руб. Дефицит составит около 35,5 млрд руб.

«Дефицит бюджета не помешает нам в полном объеме выполнить все обязательства по оказанию помощи социально незащищенным землякам и поддержке участников СВО и их семей»,— заявил господин Моор. По его словам, все социальные и инфраструктурные объекты, которые уже начали строить, будут сданы. Губернатор пообещал, что ни одна стройка не будет брошена. «Средства на образование и здравоохранение предусмотрены в бюджете в необходимом объеме»,— добавил глава региона.

Для покрытия дефицита планируют привлекать кредитные средства. Губернатор отметил высокий кредитный рейтинг региона. «Долгие годы мы обходились без заимствований, жили всегда на свои. Дефицит бюджета 2024 года был погашен без привлечения коммерческих кредитов. В 2025 году мы начали осторожно использовать кредитный инструмент»,— заявлял губернатор во время прямого послания областной думе накануне.

Мария Игнатова