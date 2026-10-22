Депутаты сократили расходы Тюменской области на 9,4 млрд рублей

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева подчеркнула, что коммунисты откажутся поддерживать изменения из-за недостаточных расходов на аграрную политику, укрепление дамб в Тюмени и программы ветеринарии. Она пожаловалась, что не смогла найти в Тюмени организацию для анализа крови у свиней, у которых было подозрение на заражение африканской чумой. «Мне сказали, что занимаются только обследованием кошек и собак. Ветеринарию надо расширять и дойти до того уровня, который был раньше, когда в советское время обследовали животных, лечили их, а сегодня такой возможности нет»,— сказала она.