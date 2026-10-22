Депутаты сократили расходы Тюменской области на 9,4 млрд рублей
Тюменская областная дума одобрила изменения параметров бюджета Тюменской области на 2026 год, согласно которым объем расходов казны будет сокращен с 288,8 млрд руб. до 279,3 млрд руб. (на 3,3%) в рамках установки правительства РФ по проведению «рациональной долговой политики». Председатель думского комитета по бюджету Ольга Швецова («Единая Россия») заверила, что поправки не коснутся социальных обязательств региона.
Согласно документу, в бюджете сократили межбюджетные трансферты на 1 млрд руб. (на 5,1%) и расходы на общегосударственные вопросы на 11,2 млрд руб. (на 52,2%), обслуживание государственного долга — на 6 млрд руб. (на 44,8%), ЖКХ — на 988,6 млн руб. (на 12%), национальную экономику — на 426,2 млн руб. (на 1,2%), культуру и кинематографию — на 283,7 млн руб. (на 7,4%), национальную безопасность и правоохранительную деятельность — на 52,4 млн руб. (на 2,9%), охрану окружающей среды — на 6,9 млн руб. (на 1,2%).
С этим власти увеличили траты на социальную политику на 5 млрд руб. (на 5,2%), образование — на 3,8 млрд руб. (на 7,2%), физическую культуру и спорт — на 1,3 млрд руб. (на 36%), здравоохранение — на 231,8 млн руб. (на 0,8%), СМИ — на 216,8 млн руб. (на 17,4%).
В законопроект также включили увеличение доходов бюджета с 253,2 млрд руб. до 254,8 млрд руб. (на 0,6%) за счет безвозмездных поступлений и изменения в программу государственных внутренних заимствований Тюменской области на 2026 год. Последние корректировки предусматривают рост объема привлечения кредитов на 58,2 млрд руб. и погашения кредитов на 70 млрд руб.
Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева подчеркнула, что коммунисты откажутся поддерживать изменения из-за недостаточных расходов на аграрную политику, укрепление дамб в Тюмени и программы ветеринарии. Она пожаловалась, что не смогла найти в Тюмени организацию для анализа крови у свиней, у которых было подозрение на заражение африканской чумой. «Мне сказали, что занимаются только обследованием кошек и собак. Ветеринарию надо расширять и дойти до того уровня, который был раньше, когда в советское время обследовали животных, лечили их, а сегодня такой возможности нет»,— сказала она.
Глава фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин призвал коммунистов «сделать ответственное и разумное решение». «Оно никого не радует, но мы должны оставаться в реальности и не допустить серьезных обвалов. Падение доходов, связанное с потерей рынков и налогов мы можем компенсировать только снижением наших затрат, которые не являются критичными. Позже, когда все наладится, мы компенсируем сегодняшние потери»,— заверил он.
С этим господин Пискайкин признал, что нагрузка на областной бюджет возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». «Это на сегодня и федеральный тренд, и мы знаем, насколько сильно выросли расходы на обслуживание нашего долга, но такова сегодняшняя реальность. СВО непредсказуемо затянулось, для нашей страны наступили неблагоприятные условия, но мы должны продержаться»,— добавил справоросс.
По итогам рассмотрения вопроса 44 депутата выступили за принятие поправок, три — воздержались.