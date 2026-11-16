Движение по Крымскому мосту возобновили после удара беспилотников
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Движение было приостановлено из-за удара беспилотников вооруженных сил Украины в ночь на 16 ноября.
«Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены»,— указано в сообщении Марата Хуснуллина в Telegram-канале.
По словам Марата Хуснуллина, для устранения повреждений уже собраны ресурсы, а также отобраны проектировщики и строители. «Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой»,— добавил вице-премьер.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто с 2:22 мск. Железнодорожное сообщение не приостанавливали. О пострадавших при ударе не сообщалось.