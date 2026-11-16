Петиция за возвращение Хуанга на пост гендиректора Nvidia набрала 170 тыс. подписей
Онлайн-петицию с призывом вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора корпорации Nvidia подписали более 170 тыс. человек. Об этом сообщает CNBC. Кампанию «Верните Дженсена», в рамках которой и была размещен документ, поддержали миллиардер Илон Маск, гендиректор Epic Games Тим Суини, бывший гендиректор Uber Тревис Каланик и некоторые другие известные представители хайтек-отрасли.
Сообщается, что письмо подписали также многие сотрудники и акционеры технологических компаний, в том числе самой Nvidia. При этом, как отмечает CNBC, имя и место работы указывают сами подписанты, так что проверить эти данные невозможно.
12 ноября Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что его любовницей была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным американских спецслужб, является шпионкой КНР. Позже появилась информация о других любовницах главы Nvidia.
При этом вскоре в медиа, в том числе в Financial Times, появилась информация, что господин Хуанг еще может вернуться на пост гендиректора Nvidia. Как сообщают источники, многие инвесторы призывают совет директоров к взвешенному подходу при выборе нового главы компании и предлагают в числе прочих вариантов рассмотреть возвращение на этом пост Дженсена Хуанга.