Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМикроэлектроника

Петиция за возвращение Хуанга на пост гендиректора Nvidia набрала 170 тыс. подписей

Онлайн-петицию с призывом вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора корпорации Nvidia подписали более 170 тыс. человек. Об этом сообщает CNBC. Кампанию «Верните Дженсена», в рамках которой и была размещен документ, поддержали миллиардер Илон Маск, гендиректор Epic Games Тим Суини, бывший гендиректор Uber Тревис Каланик и некоторые другие известные представители хайтек-отрасли.
Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг

Rick Wilking / Reuters

Сообщается, что письмо подписали также многие сотрудники и акционеры технологических компаний, в том числе самой Nvidia. При этом, как отмечает CNBC, имя и место работы указывают сами подписанты, так что проверить эти данные невозможно.

Потенциальные претенденты на пост главы Nvidia

Читать далее
12 ноября Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку. Это произошло после того, как СМИ сообщили, что его любовницей была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным американских спецслужб, является шпионкой КНР. Позже появилась информация о других любовницах главы Nvidia.
При этом вскоре в медиа, в том числе в Financial Times, появилась информация, что господин Хуанг еще может вернуться на пост гендиректора Nvidia. Как сообщают источники, многие инвесторы призывают совет директоров к взвешенному подходу при выборе нового главы компании и предлагают в числе прочих вариантов рассмотреть возвращение на этом пост Дженсена Хуанга.
Как мировые СМИ отреагировали на возможное возвращение Дженсена Хуанга в компанию — в обзоре «Ъ».

В «медовой ловушке»

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон
1/141/14

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон

Aaron Schwartz / Reuters

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам
2/142/14

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам

TVBS / AP

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР
3/143/14

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР

CTI / Reuters

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл
4/144/14

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл

Kimberly Powell / Linkedin / Reuters

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год
5/145/14

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год

Ann Wang / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год
6/146/14

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год

Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год
7/147/14

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год
8/148/14

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год

Kim Soo-hyeon / Reuters

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год
9/149/14

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год

Mario Anzuoni / Reuters

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год
10/1410/14

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год

Ann Wang / Reuters

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год
11/1411/14

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год

Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год
12/1412/14

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год

Ann Wang / Reuters

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год
13/1413/14

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год

Arsheeya Bajwa / Reuters

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год
14/1414/14

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год

Vivien Killilea / Getty Images for Breakthrough Prize

Смотреть
Рынок микроэлектроники
Технологии
США

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент