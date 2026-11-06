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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

Доходы Тюменской области могут снизиться на 1,4 млрд рублей в 2027 году

Объем поступлений в бюджет Тюменской области в 2027 году составит 254,8 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. меньше прогнозируемого размера доходов региональной казны на 2026 год (253,4 млрд руб.), следует из проекта главного финансового документа субъекта. В течение ноября депутаты Тюменской областной думы приступят к обсуждению законопроекта и его корректировке.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с 2026 годом, власти ожидают увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций (со 137,7 млрд до 138,6 млрд руб.), налогу на доходы физических лиц (с 59,9 млрд до 61,5 млрд руб.), налогу на имущество (с 15,8 млрд до 17,1 млрд руб.), акцизам (с 13,4 млрд до 14 млрд руб.), налогу на совокупный доход организаций (с 8,5 млрд до 17,2 млрд руб.) и штрафам, санкциям и возмещению ущерба (с 2,4 млрд до 3,1 млрд руб.). На 2026 год в региональном правительстве планировали получить 15,2 млрд руб. в виде безвозмездных поступлений, однако на 2027-й соответствующие средства не предусмотрели.
Правительство Тюменской области завершило разработку проекта бюджета Тюменской области на 2027 год в конце октября. Помимо сокращения доходов по сравнению с 2026-м власти ожидают увеличения расходов казны с 279,3 млрд до 293 млрд руб., а дефицита средств — с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.

Бюджет Тюменской области на 2026 год был изначально утвержден с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. В начале октября Тюменская областная дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы региона увеличились до 254,8 млрд руб. (на 0,6%), а расходы сократились до 279,3 млрд руб. (на 3,3%). Размер дефицита бюджета снизился с 35,5 млрд до 24,5 млрд руб. Депутаты признали, что нагрузка на казну возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». По данным Министерства финансов РФ, госдолг Тюменской области непрерывно рос с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Задолженность региона достигла максимального размера с конца 2025 года, когда субъект начал активно брать взаймы.

Василий Алексеев