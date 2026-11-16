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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Урал

Траты на Тюменскую областную думу увеличат на 27,5 млн рублей в 2027 году

Расходы на работу депутатов и сотрудников Тюменской областной думы возрастут с 918,4 млн руб. в 2026 году до 945,9 млн руб. в 2027-м, следует из проекта бюджета Тюменской области на будущий год. Губернатор Александр Моор намерен представить законопроект с соответствующими тратами на очередном заседании регионального парламента в четверг, 26 ноября.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно документу, траты на выплаты депутатам планируется увеличить с 273,3 млн до 284,1 млн руб., работникам представительного органа — с 613 млн до 629,7 млн руб. Зарплату председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова рассчитывают поднять с 31,9 млн до 32 млн руб.
Расходы на деятельность тюменских депутатов Госдумы РФ и их помощников сохранятся на уровне 16,7 млн руб., траты на работу двух членов Совета федерации РФ от региона и их работников также планируется утвердить в объеме 9,6 млн руб.
В ходе подготовки проекта бюджета к третьему, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном облдуме варианте доходы Тюменской области по сравнению с 2026 годом будут сокращены на 1,4 млрд руб., а расходы снижены на 13,6 млрд руб. Меньший объем средств, чем в 2026-м, планируется направить на образование, национальную политику, спорт и другие сферы. Дефицит бюджета может возрасти с 24,5 млрд до 39,5 млрд руб.

Бюджет Тюменской области на 2026 год был изначально утвержден с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. В начале октября Тюменская областная дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы региона увеличились до 254,8 млрд руб. (на 0,6%), а расходы сократились до 279,3 млрд руб. (на 3,3%). Размер дефицита бюджета снизился с 35,5 млрд до 24,5 млрд руб. Депутаты признали, что нагрузка на казну возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». По данным Министерства финансов РФ, госдолг Тюменской области непрерывно рос с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Задолженность региона достигла максимального размера с конца 2025 года, когда субъект начал активно брать взаймы.

Василий Алексеев