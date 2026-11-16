Траты на Тюменскую областную думу увеличат на 27,5 млн рублей в 2027 году

Бюджет Тюменской области на 2026 год был изначально утвержден с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. В начале октября Тюменская областная дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы региона увеличились до 254,8 млрд руб. (на 0,6%), а расходы сократились до 279,3 млрд руб. (на 3,3%). Размер дефицита бюджета снизился с 35,5 млрд до 24,5 млрд руб. Депутаты признали, что нагрузка на казну возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». По данным Министерства финансов РФ, госдолг Тюменской области непрерывно рос с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Задолженность региона достигла максимального размера с конца 2025 года, когда субъект начал активно брать взаймы.