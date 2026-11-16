Главные новости к утру 16 ноября
FT: встреча Путина, Трампа и Си на АТЭС пройдет без согласованной повестки
Россия, США и Китай решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи руководителей стран на саммите АТЭС в Шэнчжене, сообщает Financial Times (FT). Газета отметила, что обычно председатель КНР Си Цзиньпин настаивает на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами.
Власти Рыльска в Курской области призвали жителей не выходить сегодня на улицы без крайней необходимости. Накануне с украинских беспилотников на центр города были сброшены мины. Службы пока не установили масштабы и границы заминированной территории.
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. В решающем матче 19-летняя спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3.
Олимпийский комитет РФ обратится в МОК с жалобой на Международную федерацию хоккея из-за отказа допустить россиян на молодежный чемпионат мира 2027 в Канаде.
Министерство финансов России не поддержало предложение распространить закон о налоге на сверхприбыль на банки, микрофинансовые организации и организаторов азартных игр. Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что подобные поправки не соответствуют предмету законопроекта.
По итогам обработки всех бюллетеней на внеочередных выборах главы Гагаузии (башкана) участниками второго тура стали: бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло (38,4% голосов) и представитель Социалистической партии Федор Гагауз ( 24,2%).