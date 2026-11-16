Эстония готовит облачную инфраструктуру для управления государством в условиях оккупации

Данные, включающие в себя правовые акты, учетные базы граждан, земельный кадастр и другую информацию о стране, хранятся на серверах Microsoft Azure и Amazon Web Services. У Эстонии уже есть резервная копия данных в своем «цифровом посольстве» в Люксембурге. Господин Аллмере сообщил, что Таллин успешно справился с созданием «цифрового посольства». Сейчас власти думают над тем, как эти данные можно использовать, чтобы продолжать функционирование государства в условиях кризиса, сказал он. «Нам также необходимо убедиться, что эти же данные останутся понятными и пригодными для использования спустя десятилетия»,— добавил советник.