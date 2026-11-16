Эстония готовит облачную инфраструктуру для управления государством в условиях оккупации
Politico: Эстония готовит цифровую инфраструктуру к сценарию оккупации
Эстонское правительство создает резервные копии данных цифровой инфраструктуры страны, включающие весь массив государственных и правовых данных, сообщает Politico. Информацию переносят в защищенные приложения на базе облачных провайдеров. Таким образом власти страны готовятся к вторжению или оккупации со стороны иностранного государства, чтобы в этом случае у них сохранялся контроль над цифровой инфраструктурой и госсервисами. Это позволит обеспечить непрерывность работы госаппарата и минимизировать последствия худшего сценария, считают в Таллине.
«В идеале мы хотели бы построить системы, способные выдержать любой возможный кризис, но на практике ни одна страна не может предсказать или исключить все риски. В самых тяжелых сценариях нам также необходимо сохранить надежную основу, с которой можно будет заново выстроить цифровую государственность Эстонии»,— объяснил советник по ИТ-архитектуре и инфраструктуре Министерства юстиции и цифровых технологий Аллан Аллмере.
Данные, включающие в себя правовые акты, учетные базы граждан, земельный кадастр и другую информацию о стране, хранятся на серверах Microsoft Azure и Amazon Web Services. У Эстонии уже есть резервная копия данных в своем «цифровом посольстве» в Люксембурге. Господин Аллмере сообщил, что Таллин успешно справился с созданием «цифрового посольства». Сейчас власти думают над тем, как эти данные можно использовать, чтобы продолжать функционирование государства в условиях кризиса, сказал он. «Нам также необходимо убедиться, что эти же данные останутся понятными и пригодными для использования спустя десятилетия»,— добавил советник.