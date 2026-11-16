Reuters: Россия и США откажутся от переговоров по ограничению автономного оружия
На проходящей на этой неделе в Женеве конференции под эгидой ООН Россия и США, как предполагается, выступят против начала переговоров по юридически обязывающим правилам для боевых систем на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Встреча начнется 16 ноября. Большинство из 128 государств-участников Конвенции о конкретных видах обычного оружия поддерживают начало переговоров о юридически обязывающем документе, который должен установить правила и запреты для таких видов вооружений. Ведущие военные державы, в список которых Reuters помимо России и США включает Израиль, утверждают, что существующего гуманитарного права и так достаточно.
США выступают за принятие пятилетнего мандата на переговоры по работе над необязывающим соглашением. Россия пока не обнародовала свою официальную позицию. Однако, как отмечают собеседники агентства, Москва ранее выступала против предложений о заключении юридически обязывающего соглашения и намерена препятствовать выступлениям представителей Евросоюза на площадке.
Великобритания, Германия и Франция предложили компромиссный вариант — начать переговоры по документу, в котором вопрос о его юридически обязывающем статусе пока остается открытым. Председатель конференции, в свою очередь, предложил ввести двухлетний мандат на выработку обязывающего протокола.
Седьмая обзорная конференция конвенции о некоторых видах обычного оружия будет проходить до 20 ноября. Разработка международных правил и возможных ограничений для смертоносных автономных систем будет главной темой обсуждений.