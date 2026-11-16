Reuters: Россия и США откажутся от переговоров по ограничению автономного оружия

США выступают за принятие пятилетнего мандата на переговоры по работе над необязывающим соглашением. Россия пока не обнародовала свою официальную позицию. Однако, как отмечают собеседники агентства, Москва ранее выступала против предложений о заключении юридически обязывающего соглашения и намерена препятствовать выступлениям представителей Евросоюза на площадке.