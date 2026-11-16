Артемий Панарин пропустил матч НХЛ из-за смерти деда

35-летний российский нападающий Артемий Панарин выступает за «Лос-Анджелес Кингз» с февраля этого года. До этого он шесть лет играл в «Нью-Йорк Рейнджерс». Является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015). На чемпионатах мира в составе сборной России форвард становился обладателем серебра (2015) и дважды — бронзы (2016, 2017). В истории НХЛ Панарин занимает пятое место по передачам и седьмое по набранным очкам среди всех российских игроков.