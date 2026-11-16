Артемий Панарин пропустил матч НХЛ из-за смерти деда
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования российскому нападающему «Лос-Анджелес Кингз» Артемию Панарину после смерти его деда Владимира Левина. Он умер в возрасте 87 лет. В организации сообщили, что из-за утраты российский форвард пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».
«Владимир Ильич с ранних лет играл в жизни Артемия важную роль: занимался его воспитанием, впервые поставил на коньки и ежедневно сопровождал на тренировки. Именно благодаря его заботе, поддержке и участию были заложены основы будущей хоккейной карьеры Артемия»,— указано в сообщении федерации в Telegram.
35-летний российский нападающий Артемий Панарин выступает за «Лос-Анджелес Кингз» с февраля этого года. До этого он шесть лет играл в «Нью-Йорк Рейнджерс». Является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015). На чемпионатах мира в составе сборной России форвард становился обладателем серебра (2015) и дважды — бронзы (2016, 2017). В истории НХЛ Панарин занимает пятое место по передачам и седьмое по набранным очкам среди всех российских игроков.