Мирра Андреева выиграла итоговый турнир WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на итоговом турнире WTA, который проходил в американском Индиан-Уэллсе. В решающем матче 19-летняя спортсменка переиграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3.
За время матча Элина Свитолина не выполнила ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати. У Мирры Андреевой — две подачи навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Игра длилась 1 час 48 минут.
Российская теннисистка впервые выступала на итоговом турнире и прошла всю дистанцию без единого проигранного сета. Во время состязаний она победила Диану Шнайдер, Арину Соболенко, Джессику Пегулу и дважды Свитолину. По итогам сезона Андреева займет второе место в мировом рейтинге WTA.
32-летняя Элина Свитолина ранее также успешно выступала на итоговых чемпионатах. В 2018 году украинская теннисистка завоевала главный титул, а в 2019-м дошла до финала турнира.
Прежде из российских спортсменок в одиночном разряде на итоговом турнире WTA побеждала только Мария Шарапова в 2004 году. В последний раз российская теннисистка играла в финале состязания в 2012 году — тогда Шарапова уступила американке Серене Уильямс.
Итоговый турнир WTA проходит на хардовом покрытии. В нем участвуют восемь сильнейших теннисисток по итогам сезона, набравших наибольшее количество очков. В 2026 году призовой фонд соревнований составил $10 млн.