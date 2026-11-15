Мирра Андреева выиграла итоговый турнир WTA

За время матча Элина Свитолина не выполнила ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати. У Мирры Андреевой — две подачи навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Игра длилась 1 час 48 минут.