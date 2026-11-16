Руда пошла в переработку

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Имущество угольной фабрики «Красная Звезда» в ДНР взыскивает государство
Имущественный комплекс групповой обогатительной фабрики (ГОФ) «Красная Звезда», которую ранее связывали со структурами Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича, хотят взыскать в госсобственность. К активным действиям власти могло подтолкнуть намерение управляющей фабрикой компании подать заявление о банкротстве, что грозило утратой имущества.
Прокурор ДНР в интересах субъекта в лице Министерства угля и энергетики ДНР подал в Арбитражный суд республики иск к ГОФ «Красная Звезда» об истребовании имущества в госсобственность из незаконного владения. Как сказано в определении суда от 10 ноября, речь идет о зданиях площадью около 3 тыс. кв. м, гидротехнических сооружениях площадью свыше 210 тыс. кв. м и оборудовании, включая краны, машины для дробления, двигатели, электрические печи и т. д. Перечень имущества занимает 15 страниц.
Одновременно истец подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества, указав, что у ГОФ «Красная Звезда» есть возможность принять меры по его отчуждению, что приведет к нарушению прав ДНР. Суд ходатайство удовлетворил. В числе третьих лиц привлечено ООО «Донуголь» (ранее «Донроссуголь»). Предварительное заседание по делу назначено на 4 декабря.
В 2022–2025 годах ГОФ «Красная Звезда» принадлежала ООО ДРФЦ, которое затем сменило название на «Финанс Инвест» и сегодня находится в стадии ликвидации. Украинские СМИ связывали ДРФЦ с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича, структуры которого в том числе поставляли уголь из Донбасса.
В мае 2026 года ГОФ «Красная Звезда» консолидировал Дмитрий Грызлов, входивший в совет директоров АО «Ростовский порт». Бенефициары последнего — Олег, Виктор и Виктория Грызловы, акционеры АО «Империал», которое владело компанией «Импэкс-Дон», занимающейся добычей угля в Донбассе, следует из отчетности «Ростовского порта» и ЕГРЮЛ (см. “Ъ” от 14 октября). “Ъ” направил вопросы в Министерство угля и энергетики ДНР и ГОФ «Красная Звезда».
ГОФ «Красная Звезда», следует из судебных материалов, занималась обогащением угля шахты «Прогресс» мощностью 260 тыс. тонн в год в городе Торез, которой управляет «Импэкс-Дон». В 2025 году выручка ГОФ «Красная Звезда» выросла на 55,6%, до 2,4 млрд руб., чистый убыток составил 588,2 млн руб. против прибыли годом ранее. В августе 2026 года на имущество компании наложен арест из-за долга перед ФНС в размере 49,6 млн руб., а в конце октября ГОФ «Красная Звезда» подала заявление о банкротстве. Глава правительства ДНР Андрей Чертков до этого в сентябре сообщал, что решается вопрос, кто станет новым управляющим имуществом ГОФ «Красная Звезда», и вопрос сокращения штата.
Руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков отмечает, что в октябре 2026 года Арбитражный суд Центрального округа уже подтвердил законность истребования 44 наименований имущества ГОФ «Красная Звезда» в собственность ДНР. Суды установили, что право госсобственности возникло на основании законодательства ДНР еще в сентябре 2022 года. Новый иск, добавляет юрист, может быть направлен на возврат оставшейся части производственного комплекса. Дополнительным фактором могло стать намерение компании обратиться с заявлением о банкротстве. В случае возбуждения дела о банкротстве имущественный комплекс фабрики был бы включен в конкурсную массу и подлежал реализации на торгах в интересах кредиторов, поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.
По словам Олега Карькова, «Донуголь» под наименованием «Донроссуголь» ранее управлял имуществом фабрики, потому привлечение компании третьим лицом в споре может объясняться необходимостью определить права и обязанности, связанные с возвратом имущества. Александр Терентьев допускает, что «Донуголь» может стать и новым оператором имущественного комплекса после передачи фабрики государству. Связаться с компанией не удалось.
В перспективах удовлетворения требований юристы не сомневаются. Руководитель практики разрешения споров «Инфралекс» Михаил Гусев говорит, что подавляющее большинство таких исков удовлетворяется судами и решения остаются без изменения и после проверки со стороны Верховного суда РФ. Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст отмечает, что суды последовательно отклоняют типовые возражения: о противоречии закона Конституции, об отсутствии регистрации права ДНР, о российском гражданстве бенефициаров. По ее словам, суды исходят из того, что право собственности ДНР возникло 28 сентября 2022 года и последующее владение признается незаконным, сколько бы оно ни длилось.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 7