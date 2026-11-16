Руда пошла в переработку

ГОФ «Красная Звезда», следует из судебных материалов, занималась обогащением угля шахты «Прогресс» мощностью 260 тыс. тонн в год в городе Торез, которой управляет «Импэкс-Дон». В 2025 году выручка ГОФ «Красная Звезда» выросла на 55,6%, до 2,4 млрд руб., чистый убыток составил 588,2 млн руб. против прибыли годом ранее. В августе 2026 года на имущество компании наложен арест из-за долга перед ФНС в размере 49,6 млн руб., а в конце октября ГОФ «Красная Звезда» подала заявление о банкротстве. Глава правительства ДНР Андрей Чертков до этого в сентябре сообщал, что решается вопрос, кто станет новым управляющим имуществом ГОФ «Красная Звезда», и вопрос сокращения штата.