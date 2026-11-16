Без тринадцатой
Все больше компаний намерены сэкономить на выплатах сотрудникам по итогам года
Треть российских компаний не планирует выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату по итогам 2026 года, следует из данных опроса сервиса SuperJob. Это самый высокий показатель за последние три года — он отражает стремление бизнеса сократить расходы на фонд оплаты труда в условиях ухудшения финансовых показателей. В то же время, как показывают данные сервиса «Авито Работа», на представителей многих рабочих специальностей такая экономия на премировании не распространяется, что говорит о сохраняющейся конкуренции работодателей за «синих воротничков».
По итогам 2026 года число компаний, которые не будут выплачивать сотрудникам новогоднюю премию, или тринадцатую зарплату, вырастет. Это следует из данных опроса SuperJob, участие в котором приняли представители более 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. работающих россиян из всех федеральных округов РФ. Доля предприятий, не планирующих поощрять работников таким образом в этом году, составляет 32% всех опрошенных против 28% в 2025-м и 23% в 2024 году. Выплатить премию всем сотрудникам готовы 24% компаний — столько же, сколько год назад, но меньше, чем в 2024-м (30%). Выборочные выплаты планируют 14% опрошенных против 18% в 2025 году.
Опрошенные сотрудники оценивают свои перспективы получения бонуса чуть более оптимистично, при этом доля тех, кто его не ожидает, оказалась самой низкой за последние три года. Если два года назад таких было 42%, в 2025 году — 40%, то теперь — только 36%. Доля сообщивших, что в их компаниях таких выплат вовсе не бывает, также несколько снизилась — с 35% до 32%. При этом растет доля респондентов, которые полагают, что отсутствие выплат обусловлено нестабильным экономическим положением компании,— с 8% до 13%.
Работники до 35 лет ожидают премию чаще (42% опрошенных), чем респонденты старшего возраста (33–36%). Получающие до 100 тыс. руб. (32%) надеются на выплаты реже, чем обладатели большего дохода (35–36%).
Среди тех, кто рассчитывает на тринадцатую зарплату или премию, 15% отложат ее на накопления. Еще 14% направят выплату на погашение кредитов и долгов, 13% — на отпуск и путешествия, 11% — на нужды семьи, 8% — потратят на себя, 7% — на подарки. По 5% респондентов планируют потратить деньги на образование или ремонт.
Как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, возможно, часть российских компаний в этом году не вышла на финансовые показатели, которые позволили бы премировать отличившихся сотрудников. «Однако окончательные выводы делать рано: 30% работодателей еще не приняли решение»,— говорит она.
Действительно, согласно недавнему мониторингу состояния деловой среды РСПП, 84% опрошенных предприятий сейчас намерены урезать свои расходы — в основном на административные и общехозяйственные нужды, персонал и консалтинг (подробнее см. “Ъ” от 2 ноября). На схожие ограничения по части ресурсов работодателей указывает и замедляющаяся динамика прироста реальных зарплат: если в январе этого года, по данным Росстата, они увеличились на 8,6% к сопоставимому периоду 2025 года, то в июне — только на 4,6%.
В то же время, отмечает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, в некоторых отраслях работодатели стали чаще упоминать премии и «тринадцатую зарплату» в вакансиях для рабочих и линейных специалистов. «За январь—октябрь 2026 года число таких вакансий выросло в транспортном машиностроении (на 113%), в сфере ремонта и отделки помещений (на 75%), в энергетике (на 59%), в техническом обслуживании и ремонте техники и оборудования (на 49%), в производстве промышленного оборудования и станков (на 21%). Компании в ключевых отраслях используют дополнительные выплаты как инструмент привлечения и удержания специалистов»,— говорит Роман Губанов. Это свидетельствует о сохраняющейся высокой конкуренции за «синих воротничков», спрос на которых начал расти еще несколько лет назад.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 2