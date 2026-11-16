FT: встреча Путина, Трампа и Си пройдет без согласованной повестки

Газета называет это решение необычным шагом для председателя КНР Си Цзиньпина, который обычно настаивает на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами. В то же время президент США Дональд Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения — темы, которые Пекин ранее обсуждать отказывался. Собеседник FT, впрочем, подчеркнул, что господин Трамп не рассчитывает на достижение каких-либо соглашений и хочет лишь начать дискуссию между странами.