FT: встреча Путина, Трампа и Си пройдет без согласованной повестки
Россия, США и Китай решили отказаться от заранее согласованной повестки встречи руководителей стран на саммите АТЭС. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
Газета называет это решение необычным шагом для председателя КНР Си Цзиньпина, который обычно настаивает на жестко регламентированных беседах с иностранными коллегами. В то же время президент США Дональд Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения — темы, которые Пекин ранее обсуждать отказывался. Собеседник FT, впрочем, подчеркнул, что господин Трамп не рассчитывает на достижение каких-либо соглашений и хочет лишь начать дискуссию между странами.
Источник FT сомневается, что в Шэньчжэне стороны детально обсудят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку Пекин избегает прямого участия в этом процессе . По мнению профессора Университета Цинхуа Да Вэя, Си Цзиньпин предпочтет говорить о глобальной стабильности и оставит в стороне дискуссии по Украине и контролю над вооружениями.
Саммит президента России Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября. Никогда ранее главы этих государств в формате «тройки» не встречались. По данным «Ъ», стороны рассматривали возможность принятия краткого совместного заявления, однако ясности на этот счет нет.