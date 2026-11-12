В Орловской области отменили торги на ремонт автодороги за 286 млн рублей

На этой неделе также стало известно, что администрация города Ливны отменила определение подрядчика для проведения капитального ремонта моста через реку Ливенка на улице Свердлова. Начальная цена контракта на капремонт сооружения составляла 295 млн руб.

В начале ноября сообщалось, что Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника «Орелгосзаказчика» Александра Ященко. Также под стражу был отправлен Дмитрий Штыков, который до апреля 2025 года занимал пост первого заместителя начальника учреждения. До этого стало известно, что Александр Ященко мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).