В Орловской области отменили торги по ремонту моста в Ливнах за 295 млн рублей
Администрация города Ливны в Орловской области отменила определение подрядчика для проведения капитального ремонта моста через реку Ливенка на улице Свердлова. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки». Причины отмены не раскрываются.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта на капремонт сооружения составляла 295 млн руб. Провести ремонт по техническому заданию требовалось в период с 15 мая 2027-го по 30 июня 2028-го. Работы требовали демонтажа существующего путепровода, в том числе элементов мостового полотна, пролетных строений и подпорных стенок. Источником финансирования указывался местный бюджет в рамках муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Указанные торги были уже вторыми по этому объекту. Первый аукцион был объявлен в сентябре. Максимальная цена контракта тогда составляла 271,6 млн руб. Вскоре определение подрядчика также было отменено.