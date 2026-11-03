СМИ сообщили о задержании главы «Орелгосзаказчика» Александра Ященко
Начальник казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» Александр Ященко был задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что правоохранители уже ходатайствовали об аресте фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, расследованием дела занимаются в УМВД по региону. Официальных комментариев от полиции и правительства области не было.
Впервые Александр Ященко возглавил учреждение в 2012 году, проработав на посту около пяти месяцев, после чего перешел на должность начальника регионального департамента строительства, транспорта и ЖКХ. В 2014 году, по данным издания, покинул регион. Согласно Rusprofile, в 2018–2019 годах был первым замглавы администрации Кирова, в 2022-м — и. о. зампреда правительства Забайкальского края — министра планирования и развития. В сентябре 2022 года вернулся на пост руководителя «Орелгосзаказчика».
Сотрудники учреждения не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, в конце 2022 года экс-руководителю Алексею Васильеву назначили два с половиной года колонии-поселения. Летом того же года 12 месяцев принудительных работ получил бывший главный специалист отдела строительного контроля. Еще один бывший руководитель «Орелгосзаказчика» и по совместительству экс-глава областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин был приговорен к условному сроку. Все их осудили за превышение должностных полномочий.
«Орелгосзаказчик» выступает заказчиком работ по всем крупнейшим региональным стройкам — в частности, аэропорта «Южный» и многопрофильного медицинского центра областной больницы, известного как «Титаник». По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении руководителя подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова, который выступает генподрядчиком второго объекта, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан.