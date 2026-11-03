СМИ сообщили о задержании главы «Орелгосзаказчика» Александра Ященко

Впервые Александр Ященко возглавил учреждение в 2012 году, проработав на посту около пяти месяцев, после чего перешел на должность начальника регионального департамента строительства, транспорта и ЖКХ. В 2014 году, по данным издания, покинул регион. Согласно Rusprofile, в 2018–2019 годах был первым замглавы администрации Кирова, в 2022-м — и. о. зампреда правительства Забайкальского края — министра планирования и развития. В сентябре 2022 года вернулся на пост руководителя «Орелгосзаказчика».