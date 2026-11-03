Стоимость ремонта моста в орловских Ливнах поднялась почти до 300 млн рублей
Администрация города Ливны в Орловской области объявила новые торги по капитальному ремонту моста через реку Ливенка на улице Свердлова. Начальная цена контракта поднялась до 295 млн руб. Провести ремонт требуется в период с 15 мая 2027-го по 30 июня 2028-го. Информация была опубликована в ЕИС «Закупки».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», первые торги были объявлены в сентябре. Максимальная цена контракта тогда составляла 271,6 млн руб. Вскоре определение подрядчика было отменено.
Длина моста в Ливнах составляет 60,6 м, ширина — 15,4 м. По сооружению проходят две полосы автомобильного движения. Мост оборудован пешеходными тротуарами с каждой стороны.
По техническому заданию требуется демонтировать существующий путепровод, включая элементы мостового полотна, пролетные строения, подпорные стенки и часть опор. Затем будет возведена новая конструкция. Предусмотрено также строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожной одежды на подходах. Гарантийный срок на сам мост составит восемь лет, а на асфальтобетонное покрытие — семь лет.
Работы профинансируют из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Заявки на участие в торгах будут принимать до 20 ноября. Итоги аукциона подведут 25 ноября.