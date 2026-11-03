Стоимость ремонта моста в орловских Ливнах поднялась почти до 300 млн рублей

По техническому заданию требуется демонтировать существующий путепровод, включая элементы мостового полотна, пролетные строения, подпорные стенки и часть опор. Затем будет возведена новая конструкция. Предусмотрено также строительство очистных сооружений, устройство мостового полотна и дорожной одежды на подходах. Гарантийный срок на сам мост составит восемь лет, а на асфальтобетонное покрытие — семь лет.