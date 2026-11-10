В Орловской области на ремонт дороги Ливны — Евланово — Долгое выделят 286 млн
Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило электронный конкурс на ремонт участков дороги Ливны — Евланово — Долгое в Ливенском районе. Начальная цена контракта составляет 285,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Ремонт запланирован на двух участках трассы совокупной протяженностью около 8,5 км. Подрядчику предстоит восстановить основание дорожной одежды, уложить нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики и автопавильон, а также нанести разметку краской и термопластиком.
Работы финансируются из областного бюджета в рамках федерального проекта. Приступить к ремонту подрядчик должен 15 апреля 2027-го, а завершить все работы — до 31 августа того же года.
Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 27 ноября 2026 года, подведение итогов запланировано на 2 декабря.
Сегодня стало известно, что администрация Ливен отменила торги по выбору подрядчика для капитального ремонта мостового перехода через реку Ливенка на улице Свердлова. Начальная стоимость контракта составляла 295 млн руб., а сами работы планировалось выполнить с мая 2027-го по конец июня 2028 года.