Росмолодежь сотрудничает со следствием по делу замглавы агентства Аширова
Росмолодежь оказывает содействие следствию по делу заместителя руководителя агентства Дениса Аширова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.
Вечером 13 ноября Тверской суд Москвы отправил господина Аширова под домашний арест. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным «Ъ», дело господина связано с госконтрактами, заключенными Росмолодежью с университетом «Синергия». Они заключались для создания онлайн-программ по повышению квалификации для специалистов, которые работают с молодежью. Общая сумма сделок составила 40 млн руб.
Аналогичную меру пресечения в виде домашнего ареста избрали проректору по региональному развитию университета «Синергия» Михаилу Ерофееву. Его процессуальный статус в деле — подозреваемый. Вину он не признает.