Росмолодежь сотрудничает со следствием по делу замглавы агентства Аширова

По данным «Ъ», дело господина связано с госконтрактами, заключенными Росмолодежью с университетом «Синергия». Они заключались для создания онлайн-программ по повышению квалификации для специалистов, которые работают с молодежью. Общая сумма сделок составила 40 млн руб.