Четырех жителей Новой Каховки приговорили по делу о содействии терроризму

По версии следствия, 45-летнюю Наталью Кожемяцкую, 27-летнего Константина Семенюка, 31-летнего Павла Пелешука и его сожительницу 25-летнюю Анастасию Бернацкую задержали в 2024 году. Как утверждают силовики, в 2022 году Бернацкая, находясь в Новой Каховке, договорилась в интернете с представителем силовых структур Украины под псевдонимом Рой оказывать «содействие в акциях устрашения населения и власти» на территории региона. В марте 2024 года, считает следствие, Бернацкая в присутствии Пелешука успешно завербовала Кожемяцкую и Семенюка. Они занимались сбором информации о главном специалисте отдела безопасности аппарата Новокаховской городской военно-гражданской администрации.