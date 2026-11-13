Четырех жителей Новой Каховки приговорили по делу о содействии терроризму
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех жителей Херсонской области к срокам от 13 до 14 лет лишения свободы за содействие терроризму (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), в результате которого погиб сотрудник силовых структур. Об этом сообщили «Ъ» в следственном управлении СКР по Херсонской области.
По версии следствия, 45-летнюю Наталью Кожемяцкую, 27-летнего Константина Семенюка, 31-летнего Павла Пелешука и его сожительницу 25-летнюю Анастасию Бернацкую задержали в 2024 году. Как утверждают силовики, в 2022 году Бернацкая, находясь в Новой Каховке, договорилась в интернете с представителем силовых структур Украины под псевдонимом Рой оказывать «содействие в акциях устрашения населения и власти» на территории региона. В марте 2024 года, считает следствие, Бернацкая в присутствии Пелешука успешно завербовала Кожемяцкую и Семенюка. Они занимались сбором информации о главном специалисте отдела безопасности аппарата Новокаховской городской военно-гражданской администрации.
Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Каром. Фигуранты узнали и сообщили о месте его жительства, используемом транспортном средстве, местах стоянки. «Используя эти данные в мае 2024 года с целью его убийства, неустановленное лицо заложило взрывное устройство, которое впоследствии было обнаружено самим потерпевшим. При обезвреживании СВУ произошла его детонация, в результате которой он погиб»,— уточнили в управлении СКР по Херсонской области.
Суд назначил Кожемяцкой и Семенюку по 14 лет, Бернацкой — 13 лет и 4 месяца, Пелешуку — 13 лет в колониях общего и строгого режима.