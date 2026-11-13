Прогрессивность с отсрочкой исполнения
Банки смогут исчислять налоги с депозитов по ставке 13% весь следующий год
Минфин предлагает дать банкам лишний год для доработки системы начисления налогов на доходы по вкладам по прогрессивной шкале. Поправки ведомства к профильному закону предполагают, что банки по всем вкладам, доход по которым превышает неналогооблагаемый лимит, будут начислять налог по ставке 13%. По итогам года Федеральная налоговая служба пересчитает налог вкладчикам, чей доход превысит 2,4 млн руб., по прогрессивной шкале и сама доначислит выплаты. Эксперты считают, что такое решение позволит и банкам без лишних затрат подготовиться к новому способу начисления налога по вкладам, и бюджету не потерять ни копейки.
13 ноября Минфин сообщил о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о введении механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан. Согласно поправкам, с 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. Как отметили в министерстве, это сделали «с учетом поступивших обращений от банковских организаций». При этом по итогам налогового периода Федеральная налоговая служба (ФНС) будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой, отметили в Минфине.
Изначально в законопроекте была прописана обязанность банков ежемесячно исчислять и удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам физлиц с учетом прогрессивной шкалы налогообложения уже с 1 января 2027 года при превышении уровня дохода в 2,4 млн руб. Однако в начале ноября Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с предложением разрешить банкам в 2027 году использовать плоскую шкалу налогообложения доходов по вкладам (см. “Ъ” от 10 ноября). «По мнению финансовых организаций, введение вышеуказанной обязанности в столь краткий срок представляется крайне затруднительным в связи с необходимостью масштабных доработок программного обеспечения кредитных организаций, а также его интеграции с системой консолидированного учета НДФЛ»,— заявил тогда глава НСФР Андрей Емелин.
Необлагаемый лимит дохода по вкладам рассчитывается как сумма вклада 1 млн руб., умноженная на максимальную величину ключевой ставки Банка России из всех, которые действовали на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2026 году максимальная ключевая ставка составляла 16%. Следовательно, необлагаемый лимит выплат по вкладам — 160 тыс. руб. По предложению Минфина с 1 января 2028 года банки сами будут начислять налоги по прогрессивной шкале:
13% для доходов в пределах 2,4 млн руб. в год,
15% — для доходов 2,4–5 млн руб.,
18% — для доходов 5–20 млн руб., 20% — для доходов 20–50 млн руб.,
22% — для доходов свыше 50 млн руб. в год.
По данным Агентства по страхованию вкладов, самыми быстрорастущими сегментами среди банковских вкладов физлиц за девять месяцев 2026 года были счета на крупные суммы (см. “Ъ” от 12 ноября). Так, количество вкладов размером более 10 млн руб. выросло на 8,1% по сравнению с прошлогодним результатом. Суммарный объем вкладов населения (без учета счетов эскроу) за отчетный период достиг 66,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 2,1%, из них на вклады свыше 10 млн руб. приходилось 20,4 трлн руб. Как пояснил Андрей Емелин, года на донастройку банковских систем будет вполне достаточно. «Никто из банков, по данным НСФР, не просил продлить срок вступления в силу изменений в Налоговый кодекс дальше 1 января 2028 года»,— рассказал он.
Эксперты указывают, что требуемые доработки для банков будут не очень критичными, но есть много дополнительных обстоятельств, которые осложняют их реализацию.
«Нужно встроить расчет НДФЛ в момент каждой выплаты процентов нарастающим итогом с начала года с учетом лимита»,— указывает председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. И если ключевая ставка изменится, то «лимит пересчитают и банкам придется переписывать логику уже в режиме реального времени», отмечает он. Кроме того, необходима интеграция с ФНС для финальной сверки.
По мнению участников рынка, для банков переход к выполнению функций налогового агента означает серьезную перестройку информационных систем и бизнес-процессов. По словам директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елены Самохиной, по оценкам кредитных организаций, реализовать весь комплекс необходимых изменений до 1 января 2027 года практически невозможно.
«Применение в 2027 году единой ставки в 13% позволит снизить сложность первоначального этапа внедрения новой модели, обеспечить поступление налоговых платежей в бюджет и дать банкам дополнительное время для подготовки информационных систем к применению прогрессивной шкалы с 2028 года»,— отмечает она. При этом переходный период не снимает всех технологических и операционных вопросов. По словам госпожи Самохиной, необходимо предусмотреть освобождение банков—налоговых агентов от пеней и налоговой ответственности в течение 2027 года. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что в случае принятия поправок Минфина поступления в бюджет будут сдвинуты на более поздний срок только по очень ограниченному количеству клиентов и объему налогов. «По этой схеме бюджет будет получать основную часть налогов в данном секторе на полтора года раньше, чем сейчас, а донастраивать свои системы будут должны все участники вне зависимости от размера»,— пояснил он.