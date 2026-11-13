Прогрессивность с отсрочкой исполнения

«Применение в 2027 году единой ставки в 13% позволит снизить сложность первоначального этапа внедрения новой модели, обеспечить поступление налоговых платежей в бюджет и дать банкам дополнительное время для подготовки информационных систем к применению прогрессивной шкалы с 2028 года»,— отмечает она. При этом переходный период не снимает всех технологических и операционных вопросов. По словам госпожи Самохиной, необходимо предусмотреть освобождение банков—налоговых агентов от пеней и налоговой ответственности в течение 2027 года. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что в случае принятия поправок Минфина поступления в бюджет будут сдвинуты на более поздний срок только по очень ограниченному количеству клиентов и объему налогов. «По этой схеме бюджет будет получать основную часть налогов в данном секторе на полтора года раньше, чем сейчас, а донастраивать свои системы будут должны все участники вне зависимости от размера»,— пояснил он.