НРД запустит реестр квалифицированных инвесторов
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу «Московской биржи») в ближайшее время создаст общедоступный реестр инвесторов, получивших статус квалифицированного по итогам сдачи специального экзамена. Об этом журналистам сообщил зампред Банка России Михаил Мамута.
По его словам, реестр будет создавать не ЦБ, а биржевая инфраструктура — такая договоренность достигнута с Московской биржей. Доступ к реестру получат все желающие профучастники, чтобы проверять статус инвесторов.
«Реестр сертификатов, выданных по результатам сдачи профильного экзамена и достаточных для присвоения инвестору статуса квалифицированный инвестор, уже создается на базе НРД <...> Первым реестром, планируемым к запуску, будет реестр инвестиционных сертификатов Московской биржи», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосбиржи.