FIS не выдала нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Большунову
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).
Генеральный секретарь ФЛССР Екатерина Галкина заявила, что лыжник оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Процесс уже пошел, идет сбор документов. Будем рассчитывать на ускоренную процедуру»,— приводит ее слова ТАСС.
29-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету четыре серебряные и две бронзовые медали Игр. Спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира. Кроме того, он побеждал на чемпионате мира, шесть раз становился серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым.
В сезоне-2026/27 FIS допускает российских спортсменов в нейтральном статусе. В сентябре были изменены условия его получения. Из перечня требований был исключен пункт о запрете присваивать его атлетам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».