FIS не выдала нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Большунову

В сезоне-2026/27 FIS допускает российских спортсменов в нейтральном статусе. В сентябре были изменены условия его получения. Из перечня требований был исключен пункт о запрете присваивать его атлетам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».