Повестку оплатили наличными — но не похищенными
Экс-глава петербургского ЦУР Елена Никитина рассказала суду о расчетах с блогерами по делу о растрате на телеканале
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга бывшая глава городского Центра управления регионом и экс-спецпредставитель губернатора Александра Беглова Елена Никитина подробно рассказала о механизме работы с деньгами, выделенными на продвижение городской повестки в социальных сетях. Она признала, что часть средств обналичивалась для оплаты публикаций у блогеров и владельцев Telegram-каналов, назвав это нарушением закона. При этом госпожа Никитина настаивает, что деньги не похищались, а расходовались на выполнение поставленной Смольным задачи. Экс-главу ЦУР судят вместе с еще четырьмя фигурантами по делу о предполагаемой растрате около 37,2 млн рублей за распространение материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете.
По версии следствия, в 2020–2021 годах АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», перечислило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов в социальных сетях. Следствие считает, что часть работ не была выполнена, а средства выводились через индивидуальных предпринимателей. Вместе с госпожой Никитиной по делу проходят бывший гендиректор ГАТР Борис Петров, его заместитель Сергей Сыров, блогер Николай Камнев и супруг госпожи Никитиной Сергей Кожокар.
Подсудимая рассказала, что еще в конце 2019 года в Смольном начали обсуждать новую систему распространения городской повестки в социальных сетях. По ее словам, официальным источникам аудитория доверяла меньше, поэтому часть информации предполагалось размещать на уже существующих популярных площадках так, чтобы публикации не выглядели сообщениями госорганов. Для этого, утверждает госпожа Никитина, требовался оператор с собственной сетью ресурсов и связями с владельцами других, в том числе анонимных Telegram-каналов. Одним из основных кандидатов стал Николай Камнев. Фигурантка сообщила, что ей поручили обсудить с ним возможный объем работы, после чего полученную от блогера информацию она передала в комитет по печати.
При этом допрошенные ранее вице-губернатор Ирина Потехина и председатель комитета по печати Владимир Рябовол настаивали, что конкретного подрядчика Смольный не определял: обязательной была сама задача по расширению присутствия городской повестки в соцсетях, а способ ее исполнения ГАТР должен был выбрать самостоятельно.
Собственную роль в проекте Елена Никитина определила как работу со «смыслами». По ее словам, финансирование, заключение договоров и штат находились в ведении ГАТР, тогда как она согласовывала с руководством информационные акценты и передавала господину Камневу темы, которые необходимо было отрабатывать в социальных сетях. Наиболее подробно госпожа Никитина остановилась на движении денег. По ее словам, вскоре после начала проекта выяснилось, что ряд блогеров и владельцев Telegram-каналов не готовы официально получать оплату. Она объяснила это как нежеланием платить налоги, так и опасением раскрыть сотрудничество с властями.
«В механике решения этой задачи было серьезное нарушение закона, о котором знали только я и Камнев»,— заявила подсудимая. По ее словам, часть поступавших средств поэтому обналичивалась. Самого факта обналичивания она не отрицает, но не согласна с уголовно-правовой оценкой произошедшего, поскольку, по ее версии, умысла на хищение у участников проекта не было.
При этом на предыдущем заседании Сергей Сыров говорил, что еще на этапе обсуждения финансирования на встрече с госпожой Никитиной и господином Рябоволом звучал вариант с наличными. По его словам, он и председатель комитета по печати против такого способа расчетов возражали.
Первоначально, рассказала Елена Никитина, господин Камнев пытался организовать расчеты через индивидуальных предпринимателей, однако возникали задержки с получением наличных. После этого она сама, по ее словам, нашла через знакомых ИП Александра Егорова, через которого перечисленные средства можно было оперативно получить наличными, и передала его контакты Николаю Камневу. Сам господин Егоров, ранее допрошенный в суде, отрицал, что занимался обналичиванием. Однако из его оглашенных прежних показаний следовало, что от фонда «Новое медиа» он получил свыше 14 млн рублей, большую часть которых передал господину Кожокару, оставив себе деньги на уплату налогов и вознаграждение. Часть наличных использовалась для покупки публикаций в Telegram-каналах и других социальных сетях, утверждает госпожа Никитина. При этом бюджет мог перераспределяться в зависимости от текущей повестки: на крупные политические или городские темы требовалось больше размещений.
В обороте наличных участвовал и Сергей Кожокар. Госпожа Никитина объяснила, что впервые попросила супруга забрать деньги у господина Камнева и передать сотрудникам весной 2020 года, когда заболела. После ее выздоровления такая практика сохранилась. По словам подсудимой, господин Кожокар привозил наличные в офис, сообщал, сколько средств осталось, и передавал деньги на размещение по ее указанию. При этом Елена Никитина настаивает, что не посвящала супруга в происхождение средств и общую схему работы. «Сергей не тот человек, который задает много вопросов»,— заметила она.
Госпожа Никитина также подтвердила, что обсуждала с Николаем Камневым расходы на получение наличных. По ее словам, ее интересовало, почему после обналичивания остается меньше средств, чем она рассчитывала. Личную выгоду от проекта фигурантка отрицает. При этом Елена Никитина признала, что при реализации проекта были допущены нарушения. Помимо обналичивания средств, она упомянула заключение договора без закупочной комиссии.
«Я лично готова понести наказание»,— сказала подсудимая, подчеркнув, что не признает существование организованной группы с целью хищения средств. «Проблема в том, что ничего нормально не было организовано. Если бы была корона у всех поменьше, может, этой ситуации не возникло бы»,— добавила госпожа Никитина.
Отдельно она рассказала о конфликте вокруг ссылок на телеканал «Санкт-Петербург». После прихода Александра Малькевича на пост гендиректора ГАТР в 2021 году господин Камнев сообщил ей, что новый руководитель требует указывать телеканал в публикациях. По словам Елены Никитиной, она выступила против такого подхода, поскольку исходная задача заключалась не в продвижении самого СМИ, а в распространении городской повестки через независимые на вид площадки.
«Это чушь»,— передала госпожа Никитина свою реакцию на требование ставить ссылки. По ее словам, для прямого продвижения ресурсов телеканала существовали более дешевые рекламные инструменты.
За два года, утверждает подсудимая, в отчетности по договорам содержалось более 44 тыс. публикаций, причем фактическое их число было еще выше. Госпожа Никитина заявила, что следствие само проверило наличие публикаций, однако признало надлежащим исполнением лишь материалы с упоминанием телеканала «Санкт-Петербург». По ее мнению, такой подход неверен, поскольку обязательное размещение ссылок в договоре предусмотрено не было.
Еще одним предметом допроса стали ежемесячные перечисления по 70 тыс. рублей в благотворительный фонд, которым руководил Сергей Кожокар. По версии госпожи Никитиной, 56 тыс. рублей из этой суммы предназначались для оплаты системы мониторинга социальных сетей YouScan, которой пользовалась команда, а оставшиеся деньги шли на благотворительные проекты фонда. На предыдущем заседании Николай Камнев подтверждал сами перечисления, однако объяснял их менее определенно. Он говорил, что лично YouScan не использовал и первоначально не выяснял назначение платежей, а о связи переводов с системой мониторинга узнал позднее.
Елена Никитина также отрицала, что предлагала господам Петрову, Сырову, Малькевичу, Камневу или Кожокару похищать средства. По словам подсудимой, поступавшие от ГАТР деньги обсуждались исключительно как бюджет на исполнение договора.
Следующее заседание назначено на 9 ноября. Сторона защиты намерена продолжить представление доказательств.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды госпожи Никитиной еще до официального запуска ЦУР и передаче господину Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды сообщили о подготовке «адаптивного контента», работе Telegram-каналов и расчетах через ИП. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях. Позднее Евгений Пичугин заявил, что по просьбе Николая Камнева организовал ИП для получения и обналичивания средств, а наличные, по его словам, забирал господин Камнев либо человек, похожий на Сергея Кожокара. Госпожа Потехина и господин Рябовол позднее подтвердили, что задача быстро нарастить аудиторию телеканала в соцсетях исходила от Смольного, но отрицали, что город определял конкретного подрядчика.
На предыдущем заседании 3 ноября показания дали Николай Камнев и Сергей Сыров. Первый рассказал, что, помимо уже существовавшей у него сети примерно из 50 Telegram-каналов, по указанию госпожи Никитиной создавались новые ресурсы, а часть сторонних размещений сознательно не включалась в отчеты, чтобы не раскрывать сотрудничество площадок с городскими властями. Господин Сыров, в свою очередь, сообщил, что получил от Елены Никитиной реквизиты «Нового медиа», а стоимость работ — около 1,73 млн рублей в месяц — дополнительно согласовывалась с руководством ГАТР и господином Рябоволом. Оба подсудимых настаивали, что публикации действительно выходили, а сам договор не был фиктивным.