Повестку оплатили наличными — но не похищенными

Подсудимая рассказала, что еще в конце 2019 года в Смольном начали обсуждать новую систему распространения городской повестки в социальных сетях. По ее словам, официальным источникам аудитория доверяла меньше, поэтому часть информации предполагалось размещать на уже существующих популярных площадках так, чтобы публикации не выглядели сообщениями госорганов. Для этого, утверждает госпожа Никитина, требовался оператор с собственной сетью ресурсов и связями с владельцами других, в том числе анонимных Telegram-каналов. Одним из основных кандидатов стал Николай Камнев. Фигурантка сообщила, что ей поручили обсудить с ним возможный объем работы, после чего полученную от блогера информацию она передала в комитет по печати.