В Госдуму внесли законопроект по IPO региональных компаний
В Госдуму внесли законопроект, который позволит выводить на IPO и SPO компании, находящиеся в собственности регионов. Согласно пояснительной записке, такое решение сможет принимать глава региона. При этом правительство установит требования к ценным бумагам, в отношении которых может быть принято решение о приватизации.
Сейчас по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Снятие этих ограничений поможет развитию фондового рынка, заявлял в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По оценкам ведомства, достичь увеличения его капитализации до 66% ВВП к 2030 году без выхода государственных компаний на биржу будет невозможно.