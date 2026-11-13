В Госдуму внесли законопроект по IPO региональных компаний

Сейчас по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Снятие этих ограничений поможет развитию фондового рынка, заявлял в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По оценкам ведомства, достичь увеличения его капитализации до 66% ВВП к 2030 году без выхода государственных компаний на биржу будет невозможно.