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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Финансы

В Госдуму внесли законопроект по IPO региональных компаний

В Госдуму внесли законопроект, который позволит выводить на IPO и SPO компании, находящиеся в собственности регионов. Согласно пояснительной записке, такое решение сможет принимать глава региона. При этом правительство установит требования к ценным бумагам, в отношении которых может быть принято решение о приватизации.
Сейчас по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Снятие этих ограничений поможет развитию фондового рынка, заявлял в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По оценкам ведомства, достичь увеличения его капитализации до 66% ВВП к 2030 году без выхода государственных компаний на биржу будет невозможно.
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием в декабре 2025 года. В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что перечень из семи госкомпаний уже составлен. Он также отметил высокий спрос со стороны инвесторов.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции