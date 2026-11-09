Главные новости к утру 9 ноября
Трамп: Москва и Киев близки к заключению мирной сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев близки к заключению мирной сделки. Он добавил, что после завершения конфликта Украина «будет немного другой формы», но не стал вдаваться в подробности.
Венгрия обсудила с Румынией диверсификацию поставок природного газа из Черноморского региона, сообщил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. Он добавил, что на встрече обсуждались энергетическая интеграция региона и новые каналы закупок через сотрудничество с Румынией и Хорватией.
На Главной рыночной площади в Кракове завершили следственно-оперативные действия после стрельбы, произошедшей 7 ноября. Площадь снова открыли для посетителей.
В посреднических контактах США и Ирана наступила пауза из-за промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «Нужно некоторое время, чтобы обстановка стала благоприятной для их возобновления»,— сказал он.
Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать реализацию мирного плана по Газе, сообщает Axios. План предусматривает разоружение «Хамаса» и демилитаризацию сектора, а также передачу управления анклавом новому палестинскому технократическому правительству.
Российская шахматистка Валерия Клейменова стала победительницей первенства мира по блицу среди юниоров до 20 лет, набрав 10 очков из 13. Бронзовую медаль завоевала россиянка Вероника Юдина, набравшая 9,5 очков.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично признался в супружеской измене. Его письмо с извинениями перед женой и детьми опубликовано на сайте компании. Ранее в компании начали внутреннее расследование о возможных связях его любовницы с китайской разведкой.