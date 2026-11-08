Axios: Трамп призвал Нетаньяху начать реализацию мирного плана по Газе
Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать реализацию мирного плана по Газе, который предусматривает разоружение «Хамаса» и демилитаризацию сектора, а также передачу ответственности за управление анклавом новому палестинскому технократическому правительству. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.
Телефонный разговор президента и премьера состоялся 5 ноября. На следующий день после звонка Израиль посетил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, входящий в состав «Совета мира» — организации, созданной Дональдом Трампом для урегулирования кризиса в Газе. Господин Блэр встретился с Биньямином Нетаньяху и его политическим оппонентом Гади Айзенкотом. По данным Axios, представитель «Совета мира» на встречах также призывал израильских политических лидеров дать плану шанс.
Реализация плана была заморожена на несколько месяцев из-за прошедших 27 октября выборов в Израиле: в Белом доме не хотели, чтобы она стала «взрывоопасной темой» во время предвыборной кампании. Теперь Вашингтон намерен продвигать план вне зависимости от того, кто сформирует новое правительство Израиля — господин Нетаньяху или оппозиция, рассказали собеседники Axios.
В сентябре на Генассамблее ООН Совет мира представил шестимесячный план первоначального восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд. Финансирование и работы на месте начнутся только после подтвержденного разоружения боевиков. По данным источников, еще летом посланник президента США Джаред Кушнер передал господину Нетаньяху, что «Хамас» впервые выразил готовность сложить оружие, и призвал проверить эти намерения. Сам израильский премьер к этой идее по-прежнему относится со скепсисом, утверждая, что группировка лишь перевооружается.