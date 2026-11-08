Axios: Трамп призвал Нетаньяху начать реализацию мирного плана по Газе

В сентябре на Генассамблее ООН Совет мира представил шестимесячный план первоначального восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд. Финансирование и работы на месте начнутся только после подтвержденного разоружения боевиков. По данным источников, еще летом посланник президента США Джаред Кушнер передал господину Нетаньяху, что «Хамас» впервые выразил готовность сложить оружие, и призвал проверить эти намерения. Сам израильский премьер к этой идее по-прежнему относится со скепсисом, утверждая, что группировка лишь перевооружается.