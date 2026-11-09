В Nvidia раскрыли детали внутреннего расследования в отношении своего гендиректора

Сейчас у совета директоров нет оснований полагать, что коммерческая тайна или интересы национальной безопасности были скомпрометированы, добавили там. «Дженсен полностью поддерживает проведение проверки и обязуется оказывать ей всестороннее содействие»,— отмечено в заявлении.