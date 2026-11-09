В Nvidia раскрыли детали внутреннего расследования в отношении своего гендиректора
Совет директоров Nvidia начал расследование связей Дженсена Хуанга
Совет директоров Nvidia сообщил о начале независимого расследования из-за публикаций о связи основателя и генерального директора компании Дженсена Хуанга с предпринимательницей, подозреваемой в работе на китайскую разведку. Проверку возглавит комитет независимых директоров при участии привлеченных внешних юристов, сообщила пресс-служба компании.
Сейчас у совета директоров нет оснований полагать, что коммерческая тайна или интересы национальной безопасности были скомпрометированы, добавили там. «Дженсен полностью поддерживает проведение проверки и обязуется оказывать ей всестороннее содействие»,— отмечено в заявлении.
Причиной расследования в отношении Дженсена Хуанга стала публикация The New York Times (NYT), в которой раскрываются подробности его тесных отношений с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, подозреваемой в сотрудничестве со спецслужбами КНР. Вчера господин Хуанг опубликовал заявление, в котором признался в супружеской измене и заявил о готовности сотрудничать с расследованием.
Как отмечают источники NYT, благодаря предпринимательнице Пекин смог получить доступ к передовым ИИ-чипам, которые находятся под американскими экспортными ограничениями. Конгресс США вызвал господина Хуанга для дачи показаний по делу о шпионаже.