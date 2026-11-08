Глава Nvidia признался в измене с подозреваемой в шпионаже гражданкой КНР
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в электронном письме признался в романтических отношениях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Помимо извинений перед супругой и детьми, он заявил о готовности полностью сотрудничать с расследованием, которое инициировал совет директоров компании. Текст письма опубликован на сайте Nvidia.
«Я был неверен своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправданий. Я глубоко сожалею о содеянном... Я беру на себя полную ответственность за свои действия и ту боль, которую причинил, и принимаю всю критику, которая за этим последует»,— написал господин Хуанг.
Предприниматель добавил, что «намерен защищать Nvidia и поддерживать национальную безопасность Америки». «Я горжусь тем, что я американский гражданин, и благодарен за это»,— добавил господин Хуанг.
Руководитель отдела по связям с общественностью и государственной политике Джон Риццо сообщил, что генеральный директор не намерен уходить в отставку и продолжит работу. «Сегодняшние новости не замедлят работу Nvidia»,— заявил господин Риццо в официальном обращении.
Поводом для разбирательств в отношении Дженсена Хуанга стала статья The New York Times (NYT), раскрывшая детали его «близких» связей с предпринимательницей из Китая Элис Хуанг, которую подозревают в работе на разведку КНР. По информации собеседников NYT, с ее помощью власти КНР получили доступ к новейшим микрочипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в Китай запрещен. Вскоре после публикации Конгресс США вызвал господина Хуанга для дачи показаний по делу о шпионаже.
По информации NYT, ранее разведка докладывала о своих подозрениях по поводу связей бизнесмена с предполагаемой шпионкой президенту США Дональду Трампу, однако он решил ничего не предпринимать по этому поводу.