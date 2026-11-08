Глава Nvidia признался в измене с подозреваемой в шпионаже гражданкой КНР

«Я был неверен своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправданий. Я глубоко сожалею о содеянном... Я беру на себя полную ответственность за свои действия и ту боль, которую причинил, и принимаю всю критику, которая за этим последует»,— написал господин Хуанг.