Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что «просто пошутил», предложив должность пресс-секретаря Белого дома генеральному директору Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйнe Уайту.
«Я просто пошутил, но Дэйне эта идея нравится. И такой Дэйна только один»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Washington Post). По его словам, он рассчитывал, что репортеры поймут шутку по формулировке.
В субботу президент написал в Truth Social, что предложил эту должность Дэйне Уайту. Он также призвал господина Уайта «привести с собой помощников» — бойцов Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис — чтобы «защитить нас от левых безумцев».
В воскресенье американский президент также опубликовал анимационный ролик, в котором господин Уайт представлен в роли пресс-секретаря в окружении бойцов UFC. В видео он приказывает бойцам атаковать задающих вопросы журналистов.
Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной. В конце августа уволилась Кэролайн Левитт, которая занимала эту должность с 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп официально принял полномочия главы государства. В октябре господин Трамп объявил о назначении на этот пост Кэти Закарии, однако она покинула должность всего через пять дней.