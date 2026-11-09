Венгрия обсудила с Румынией диверсификацию поставок газа из Черного моря

«Мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион»,— сообщил господин Капитань на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Министр добавил, что на встрече обсуждалась энергетическая интеграция региона, а также новые каналы закупок через сотрудничество с Румынией и Хорватией.