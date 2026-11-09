Осколки БПЛА попали в жилой дом в городе Кириши Ленинградской области

Город Кириши Ленинградской области был атакован украинскими беспилотниками, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Осколки БПЛА попали в жилой дом. Была повреждена одна квартира. Находившуюся там семью эвакуировали, остальным жильцам покидать свои дома не потребовалось, заявил глава региона.