Трамп: после заключения мира с Россией Украина будет «немного другой формы»
Трамп заявил о возможном изменении границ Украины после заключения мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев близки к тому, чтобы заключить мирную сделку. Он добавил, что после завершения конфликта Украина «будет немного другой формы», но не стал вдаваться в подробности.
«Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я... Думаю, мы доведем это до конца, все получится»,— сказал господин Трамп в интервью CBS News. Он отметил, что основным препятствием для заключения мира между странами остается «ненависть между Зеленским и Путиным».
Заявление Трампа прозвучало накануне трехсторонней встречи представителей США, России и Украины, которая пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле сообщили, что переговоры будут посвящены обсуждению вопросов гарантий безопасности. В конце прошлой недели господин Трамп анонсировал «масштабное соглашение», которое может охватить не только Украину, но и всю Европу. Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио, переговоры могут принести первые результаты в создании новой архитектуры европейской безопасности.