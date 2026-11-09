Бульдозеры укатало

Полного выравнивания ситуации со спросом в сегменте ДСТ в 2026 году ожидать не стоит, считает директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина. По ее словам, показатели продаж за январь—сентябрь не говорят о стабильной тенденции роста спроса, нет и острой фазы падения — намечается постепенное восстановление рынка. «Ситуация может поменяться, когда объем заказа вырастет, в основном благодаря федеральным и региональным концессиям, а ключевая ставка и требования снизятся»,— добавляет партнер Kept, руководитель направления по оказанию услуг компаниям в сфере инфраструктуры и строительства Алексей Медников.