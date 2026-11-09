Мальдивы отдыхают
Турбизнес просит российские власти вмешаться в ситуацию с местным банком
Туроператоры просят Минэкономики и посольство России на Мальдивах вмешаться в решение проблемы с проведением платежей через крупнейший в стране Bank of Maldives. В октябре он начал отклонять связанные с Россией трансакции, что создало дополнительные риски незаселения гостей в отели и привело к дополнительным расходам туроператоров.
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономики и к чрезвычайному и полномочному послу России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Левану Джагаряну с просьбой провести консультации с мальдивской стороной относительно расчетов российских компаний. Об этом говорится в письмах организации от 6 ноября (есть у “Ъ”). В Минэкономики и посольстве России на Мальдивах “Ъ” оперативно не ответили.
Обращение РСТ к властям появилось после жалоб туроператоров на сложности с платежами через Bank of Maldives, крупнейшую финансовую организацию в стране.
В октябре он начал уведомлять предпринимателей, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. У туроператоров возникли сложности с внесением платежей за размещение туристов. Средства возвращаются и в ситуациях, когда плательщиками выступают зарубежные юридические лица, отмечает РСТ в своем письме. Организация предполагает, что банк трактует оплату за россиян как связь с Россией. В Bank of Maldives “Ъ” не ответили.
Возврат средств может поставить туриста в сложное положение. Не получив деньги, отели предлагают гостям повторно оплатить проживание либо отказывают в размещении, предупреждает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Он поясняет, что туроператоры стараются урегулировать вопросы, но для них речь идет о дополнительных расходах на банковские трансакции.
6 ноября участники рынка в беседе с «Ъ FM» говорили, что сумма задержанных Bank of Maldives платежей достигает $2 млн. С проблемой столкнулась в том числе принимающая компания Resort Life. Основатель агентства «Персона грата» Георгий Мохов говорит, что сложности с платежами были у нескольких российских туроператоров и проблемы ощутил именно бизнес. Туристов в итоге расселили после повторной оплаты в те же или аналогичные средства размещения, отмечает он.
Согласно Travel Trade Maldives, на 1 ноября 2026 года в страну прибыли 258,1 тыс. туристов из России. Год к году значение прибавило 11,3%. Россия — второй по значимости рынок въездного туризма для Мальдив после Китая. Соотечественники в январе—октябре сформировали 14,3% от совокупного числа прибытий. Для сравнения: доля Китая за аналогичный период — 18,4%, Великобритании — 7,6%.
В структуре продаж российских туроператоров, согласно Ассоциации туроператоров России, Мальдивы входят в топ-10 направлений. Их доля относительно небольшая и в бронированиях на ноябрь составила 1,7% всех продаж. Но направление может рассматриваться как более доходное за счет высокого чека: турбизнес традиционно зарабатывает за счет комиссий. Средняя стоимость забронированного тура на Мальдивы в ноябре составила 585,6 тыс. руб., прибавив год к году 14,6%. Средний чек для Египта был в 2,4 раза ниже — 246 тыс. руб.
Заместитель гендиректора туроператора Anex Яна Муромова говорит, что ее компания работает через иностранного принципала и, соответственно, сохраняет возможности для оплаты отелей на Мальдивах. Но случаи незаселения гостей из-за проблем с проведением средств у других компаний, по ее мнению, могут негативно сказаться на рынке в целом, став причиной снижения доверия и спроса на конкретном направлении. Туроператорам нужны разъяснения относительно оснований для возврата платежей и условий возможного проведения расчетов с Мальдивами, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Сохранение неопределенности, считает он, может сказаться на планах бизнеса относительно развития направления.
Проведение платежей не первая проблема, с которой в этом году столкнулись на Мальдивах туроператоры.
В конце августа власти приняли решение о распространении 17-процентного налога на товары и услуги (GST; мальдивский аналог НДС) на зарубежных поставщиков туристических услуг. Взимать его предполагалось с маржи туроператоров и агентов, продающих услуги на Мальдивах. Инициатива вызвала как опасения, так и скепсис бизнеса: доступа к данным о финансовых показателях зарубежных предпринимателей у мальдивских властей нет. 6 ноября министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мохамед Амин сообщил, что страна отказывается от этого решения. Отраслевое издание Tourdom связало позицию с протестами бизнеса.
Мальдивы не единственная страна, где у туроператоров бывают проблемы с платежами. Георгий Мохов говорит, что сложности иногда возникают практически на всех зарубежных направлениях. Эксперт поясняет, что мировая банковская система достаточно инертна. Дополнительные ограничения на проведение платежей могут появляться как реакция на новые санкционные или иные ограничения спустя какое-то время после их введения. Из-за этого напрямую связать действия финансовых организаций с конкретными решениями российскому бизнесу не всегда просто.
Российские туроператоры используют разные сценарии для проведения расчетов с зарубежными контрагентами. Популярными решениями господин Мохов называет создание компаний-резидентов в стране назначения платежа, проведение средств через организации в третьих странах, платежи через российские банки, которые, в свою очередь, осуществляют их через дружественные юрисдикции. Все эти способы в конечном итоге приводят к удорожанию расчетов, говорит господин Мохов.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 1