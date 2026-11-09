Мальдивы отдыхают

Заместитель гендиректора туроператора Anex Яна Муромова говорит, что ее компания работает через иностранного принципала и, соответственно, сохраняет возможности для оплаты отелей на Мальдивах. Но случаи незаселения гостей из-за проблем с проведением средств у других компаний, по ее мнению, могут негативно сказаться на рынке в целом, став причиной снижения доверия и спроса на конкретном направлении. Туроператорам нужны разъяснения относительно оснований для возврата платежей и условий возможного проведения расчетов с Мальдивами, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Сохранение неопределенности, считает он, может сказаться на планах бизнеса относительно развития направления.